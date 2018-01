Palmer, nuevo líder del Farmers Insurance Open, en San Diego. EE. UU.

El estadounidense Ryan Palmer es, con 133 golpes -11 bajo el par-, nuevo líder del Farmers Insurance Open, que se disputa en San Diego (California, Estados Unidos), con un impacto de ventaja sobre el español Jon Rahm, ahora segundo, concluida la segunda vuelta de este torneo de golf.



Palmer firmó este viernes una tarjeta con 67 golpes tras anotar dos 'eagles' en los hoyos 9 y 17, ambos par 5, cuatro 'birdies' y tres 'bogeys', mientras que Rahm cerró con 66 impactos después de presentar una cartulina sin errores y con 6 'birdies'.

El tercer puesto, con 135 impactos acumulados, lo comparten los estadounidenses Luke List y Tony Finau, líder en la primera jornada, quienes precisaron 66 y 70 golpes, respectivamente.



La mejor tarjeta del día la protagonizó el australiano Jason Day, con 64 golpes, tras sumar ocho 'birdies' en un recorrido sin fallos que le permitió ascender a la quinta posición.



Tiger Woods, por su parte, jugará por primera vez en 29 meses, durante el fin de semana en un torneo de la gira de la PGA. Woods reaccionó este viernes con cuatro birdies en los últimos nueve hoyos del recorrido el North Course en Torrey Pines, con el último como el más importante.



Estuvo cerca de caer en el grupo de jugadores lejos del corte cuando dejó la pelota lejos del green en el noveno, par 5. Con la obligación de un par de putts por un birdie, lo consiguió con maestría y así quedó con una anotación de 71 golpes, uno bajo par.



Este es apenas su segundo torneo de la gira PGA desde que compartió el décimo puesto en el Wyndham Championship en agosto de 2015. Se sometió a dos cirugías en la espalda ese otoño y otra más en abril pasado.



El colombiano Camilo Villegas también pasó el corte con un acumulado de 143 golpes (71+72). El venezolano Jhonattan Vegas quedó por fuera.



Clasificación tras la segunda ronda:

1. Ryan Palmer (EE. UU.) 133 golpes (66+67)

2. Jon Rahm (ESP) 134 (68+66)

3. Luke List (EE. UU.) 135 (69+66)

+. Tony Finau (EE. UU.) 135 (65+70)

5. Alex Noren (SUE) 136 (70+66)

6. Michael Kim (EE. UU.) 137 (69+68)

+. Jason Day (AUS) 137 (73+64)

+. Martin Flores (EE. UU.) 137 (70+67)



