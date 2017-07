El fondo nacional, en nada... (Opinión)

Los resultados de los atletas colombianos en la Media Maratón de Bogotá confirman que el fondismo nacional está en nada.El tema no es nuevo, pero el problema es que poco se hace para que los atletas que se dedican a las competencias de calle se metan dentro de los mejores en las competencias de 21 y 42 kilómetros.

El décimo lugar, este domingo, en Bogotá, de Miguel Amador, con tiempo de una hora 7 minutos 32 segundos, el séptimo de Angie Orjuela y el décimo de Kellys Arias, en damas, no dicen mucho de lo que hay, del trabajo que se lleva y del compromiso de los deportistas.



Hace 14 años fue el primer y único triunfo de la Media Maratón de Bogotá de un colombiano, de Alirio Carrasco, pero de ahí en adelante los resultados no han sido buenos. Y si eso ha pasado en la carrera de los hombres, qué decir de la de las mujeres, que nunca ha ganado una colombiana.



Claro que ganar no es fácil, porque el nivel del lote de extranjeros que corren en Bogotá es muy alto, pero es que ni cerca de ellos se termina. Lo que preocupa es que hay un patrocinio como Provenir, marca que tiene un equipo base, pero los resultados de sus atletas no fueron los que se esperaba.



Tampoco hay un trabajo específico para aprovechar la altura de Bogotá y a los atletas les falta ese plus de hacer algo por mejorar. Orjuela y Arias ‘sacrificaron’ su participación en el Mundial de Atletismo de Londres que arranca este viernes por una buena posición en la Media Maratón, pero no lo hicieron, no llegaron al top cinco.

¿Qué pensarán ahora?

Pero el problema del fondismo nacional no es solo en la Media Maratón de Bogotá, lo es en todas las carreras locales e internacionales de este tipo en las que no se figura en los mejores lugares.



La realidad es tan cruda que el récord nacional, en varones, de los 42,192 km, es de Carlos Mario Grisales, con 2 h 11 min 17 s, conseguido en 1996. ¡Hace 21 años!





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel