Tiger, el mito… (Opinión)

Tiger Woods es tan especial, tan único, que ha trascendido no solo al golf sino a todo el deporte. Además, comercialmente es el jugador más fácil de ‘vender’, siendo con Arnold Palmer las personalidades más carismáticas e impactantes que hayan blandido las maderas y los hierros en todos los tiempos.

Eso quedó demostrado el pasado fin de semana, cuando Tiger hizo vibrar a los fanáticos en el Valspar Championships: ¡reconfirmó que está de regreso, con la magia que nos maravilló en sus primeros diez años como profesional!



Aníbal Gómez, aficionado serio y riguroso, me preguntó si Tiger volverá como lo hizo Ben Hogan, quien en 1949, en un momento estelar, tuvo un accidente automovilístico. Los médicos le sentenciaron que no volvería a jugar. Pero Hogan regresó y ganó, entre otros, seis de sus 9 majors.



Quizás Tiger no ganará ahora 6 majors más, pero de este monstruo del golf se pude esperar cualquier cosa, si no sufre lesiones.



Un patrocinador del Valspar dijo que este año con el ‘Tigre’ hubo más gente que nunca en el campo y tuvo su mayor audiencia de TV. Eso es Tiger: cuando está en disputa del torneo, ahí sí que se rompen todos los records, un auténtico mito.



P. D. Villegas sigue en su mala racha y Juan Sebastián Muñoz se mostró muy bien en el Web de México, donde terminó de tercero.



Llegando al ‘green’

​

GERMÁN CALLE

Para El TIEMPO

En Twitter: @GermanCalleGolf