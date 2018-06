Muñoz se bautiza en el US Open… (Opinión)

El grupo que integra el colombiano Juan Sebastián Muñoz, tendrá el honor de abrir a las 5:45 de la mañana de este jueves, por el tee del hoyo 10, la edición 118 del Abierto de los Estados Unidos. El bogotano, que aterriza por segunda vez a un torneo mayor, llega en inmejorables condiciones después de haber realizado una excelente temporada en el riguroso circuito del web.com Tour, en el que, en la práctica, ha conseguido su regreso a la gran carpa en el 2019.

Muñoz es el mejor golfista colombiano del momento y ha empezado a mostrar una madurez que a veces sorprende. Sus números en lo que va corrido de este año así lo ratifican: 69,73 de promedio de score, 23 rondas por debajo de 70 golpes en 14 torneos, 306,14 yardas de distancia promedio con el drive y 28,73 putts por ronda. Además es segundo, con 220, en la lista de más birdies conseguidos, en 51 vueltas. En los torneos que ha jugado este año le gana en promedio de score a todos los hoyos, par 3, par 4 y par 5.



Todo esto emociona y genera esperanzas, pero no nos da ninguna seguridad siquiera de que por lo menos va a pasar el corte esta semana: el Abierto de los Estados Unidos es, y por mucho, el más severo examen todos los años. Los señores de la USGA parece que se sienten felices haciendo sufrir a los mejores golfistas del mundo.



El torneo llega a un campo fiero, el Shinnecock Hills, situado en Southampton (Nueva York), que será sede del Open por quinta ocasión: ya lo fue en 1886, 1986, 1995 y 2004). Allí estará la crema y nata del golf mundial, en un certamen se presenta como uno de los más emocionantes de los últimos tiempos. Los jóvenes van en busca de hacerse con el bastón de mando, sin dueño desde el 2013, y Tiger Woods quiere recuperarlo.



El espectáculo está servido y asegurado. A la USGA le gusta la candela desde el vamos y ha programado unos grupos sensacionales. Woods, por ejemplo, partirá junto al primero y al segundo del escalafón mundial, Dustin Johnson y Justin Thomas. Phil Mickelson, quien a los 48 años busca completar con este Abierto el Grand Slam del golf, estará acompañado por Jordan Spieth y Rory McIlroy. Los españoles irán juntos: Sergio Garcia, Jon Rahm y Rafael Cabrera Bello.



Woods tiene dos recuerdos imborrables en este campo. Allí hizo su primera presentación en el US Open, en 1995, siendo aún aficionado. Tuvo que retirarse en el hoyo 6 de la segunda vuelta por lesión en su muñeca izquierda, en su única deserción en un grande. Llega con buenas sensaciones gracias a sus últimas actuaciones en el PGA Tour. “Me siento bien y creo que puedo volver a ganar”, dijo. De ser aquí, seria de ensueño.



Por lo pronto, Tiger ha atracado su fabuloso yate ‘Privacy’ en el lujoso Gurney´s Montauk Yatch Club, para refugiarse ahí durante la prueba y tener mayor concentración.



La batalla será de maravilla, no se la pierdan, no se arrepentirán. Este jueves también comienza el Mundial: el fútbol y el golf combina bien.



Llegando al ‘green’



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO