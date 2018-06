Brooks Koepka, otra vez… (Opinión)

El estadounidense Brooks Koepka, consiguió revalidar su título conseguido el año anterior y así convertirse en el séptimo jugador en conseguir victorias en años consecutivos en la vetusta historia del Abierto más importante de los Estados Unidos.

En una versión 119 que, estuvo plagada de polémicas, especialmente por la presentación del campo donde el tercer día se llegó al límite de las dificultades, Koepka supo venir de menos a más y cerrar en un Shinnecock Hills más manso por la medida de regar los greens, con 68 golpes producto de 5 birdies y 2 bogeys y poner un golpe de ventaja sobre el inglés Tommy Fleetwood.



“Fue un torneo muy batallado, nunca se tuvo certeza de que iba a suceder al final. Pienso que al final se impuso la perseverancia, ni yo mismo me lo creo”, opinó el campeón. Y en verdad fue así, la emoción estuvo a flor de piel hasta el último hoyo, varios jugadores se metieron en la lucha y en un campo que te premia los buenos golpes pero, te castiga con severidad el más leve error, nada estaba seguro.



El reciente campeón del Masters, Patrick Reed que había partido a 3 golpes de los lideres los puso a temblar con un comienzo sensacional, 5 birdies en los primeros 7 hoyos y a pesar de sus fallos en el 9,11 y 12, luchó hasta el final al igual que, Dustin Johnson y Tony Finau. Y qué decir de Fleetwood que disparo un fenomenal 63 igualando el record de una vuelta del Open y subiendo dos horas antes del final un más 2 en el “Clubhouse” que exigía a los que aún no terminaban. Cerca estuvo en ingles de ganar su primer Major.



Nuestro jugador Sebastián Muñoz, pagó el derecho de piso y el primer día no pudo con la fiera de Southampton pero, en verdad estuvo decoroso con un 71 en la segunda ronda, no pasó el corte al igual que muchos grandes como: Tiger, Spieth, Mcilroy, para no citar sino algunos.



La próxima cita grande será en el mítico Carnoustie, en Escocia, el Abierto Británico.



Llegando al ‘green’



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO