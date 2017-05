Meluk le cuenta…(De lo legal a lo correcto)

Todo fue legal. Hubo fallas en el procedimiento. Nadie aportó pruebas ni los afectados se quejaron y, en consecuencia, a Lionel Messi le levantaron la sanción de cuatro partidos que lo sacaba del final de la eliminatoria del Mundial de Rusia 2018 y a la comprometida Argentina la dejaba sin el mejor jugador del mundo.

Sin embargo, ¿todo fue correcto? No, seguro que no lo fue. Que hubo insulto, hubo insulto. Que merecía una sanción, la merecía.



El apartheid, por ejemplo, era legal, como lo fue la esclavitud o la persecución a los judíos en la Alemania nazi o el destierro de los palestinos por Israel, pero...



Existe la creencia generalizada de que lo legal es correcto, y no siempre así. La ley y la ética a veces son flechas que se apuntan en contravía. Lo legal es lo permitido, lo reglamentado o lo prohibido por las leyes, los códigos y las normas. Lo justo, lo honesto, lo ético es lo que debió hacerse de manera correcta.



Que Messi mandó a “la concha de su madre (sic)” al juez de línea brasileño es cierto. Pasó. Fue real. No es invento. No gritó el insulto al aire, como dijo el jugador en un comienzo creyendo que el mundo es estúpido. Se lo disparó en la cara y sin recato. Fue evidente. Es innegable.



Así, entonces, la comisión de disciplina de la Fifa decidió castigarlo de oficio con cuatro fechas de baja y 10.000 francos suizos (casi 30 millones de pesos).

Lo correcto era castigarlo, pero no lo hicieron de manera legal. Terreno de abogados, que se mueven entre incisos, artículos e interpretaciones de hechos y normas para desvirtuar pruebas y exigir otras.



El equipo jurídico argentino hizo lo suyo, lo legal, y planteó que si hubo insulto, ¿por qué no lo reportó en su informe el árbitro brasileño Sandro Ricci? Si el juez asistente Emerson do Carvalho entendió lo que le dijo Messi –por su amplia experiencia internacional–, ¿por qué no lo informó o no le dio importancia?



Al no estar reportada la agresión verbal, no se podía castigar de oficio, ya que todo fue advertido por el juez al que Messi le habló en la cara.

La comisión disciplinaria solo puede sancionar de oficio “las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales de partido”. Y fue claro que advirtieron el insulto, pero no lo reportaron.



En consecuencia, la comisión de apelaciones de la Fifa anuló todo. Hasta la multa le quitaron. En la práctica, a Messi le quedaron a deber una fecha de castigo, la que pagó contra Bolivia, en La Paz. “Las pruebas disponibles no eran suficientes”, se explicó. El video del insulto era más que suficiente, pero...



Fue legal, sí; pero no fue correcto. No lo duden ni por un segundo. Messi insultó y por eso merecía una sanción. Y si la Fifa no tiene en sus leyes disciplinarias una que le permita castigar de oficio y con pruebas de video, por ejemplo, debe incluirlas.

Si en la cancha ya se está usando la tecnología de video para evitar injusticias, si el asistente arbitral de video (VAR, su sigla en inglés) se tendrá de manera histórica en el Mundial de Rusia, ¿por qué no se puede usar el video y otras pruebas en los estrados judiciales para evitar injusticias?



¡La Fifa debería incluir esto en sus leyes, en el código de disciplina! Revisé ese código. Obvio: no soy abogado. Allí (artículo 49) se habla de cuatro fechas de castigo, incluyendo la automática, para el que insulte a un oficial y sea expulsado como le pasó al chileno Medel. Como me dijo poseído de un espíritu jurista César Augusto Londoño, compañero en Conexión deportes del canal Win Sports, Messi no fue expulsado y por eso tampoco le cabían esas cuatro fechas de sanción.



Esta legalización de la justicia es un cáncer de la sociedad moderna. Ejemplos de injusticias cometidas en nombre de la ley sobran. A Messi le correspondía un castigo (en mi humilde opinión, dos fechas quizás). Una sanción que era correcta, pero que no fue legal.