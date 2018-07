El desequilibrio en la NBA… (Opinión)

Hace un mes fui a cine, me compré la crispeta más grande y un vaso de gaseosa. Iba a ver Avengers. Infinity War, una película con una producción sensacional y un presupuesto estratosférico. ¡Claro que me la gocé! Estaban Ironman, el Capitán América, Hulk, Thor e infinidad de superhéroes que solitos, así fuera mala la película, pagaban la boleta, y la repetiría.

Días después vi una producción argentina llamada El hilo rojo. Fue entretenida, pero ahí. Pasó sin pena ni gloría.



Esa misma sensación tengo con la próxima temporada de la NBA. La Conferencia del Oeste contará con todas las superfiguras de este deporte, después de la resonante llegada de LeBron James a Lakers de Los Ángeles, una zona que cuenta además con Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, Carmelo Anthony o Paul George: ¡Tremendo cartel!. El Este quedó desamparado y con un desequilibrio total en las plantillas y la emoción que se vivirá. Claro que prefiero ver a los equipos del Oeste, que me recuerdan a los Avengers, una superproducción, que los partidos flojos del Este, que parecen una producción de bajo costo como El hilo rojo.



Este desequilibrio marcará una tendencia. El Este, sin LeBron como gran figura en los Cavaliers, verá cómo los equipos de poco presupuesto Hawks, Bucks, Hornerts o Nets hacen su agosto peleando más en su zona, en una liga que denominaré la segunda división de la NBA. No se garantiza el espectáculo sin estrellas. Veremos si Celtics o Raptors aprovechan.



Además, no me imagino los largos y tediosos partidos en la0020postemporada. Los ocho equipos que clasifiquen a esta instancia lo harán con marcas negativas. Se podrán ir a siete juegos sin llegar a emocionar ni un poco.



La NBA, un deporte en conjunto, en el que antes mandaban los entrenadores, ahora lo hacen los jugadores, y las estrategias impulsadas para marcar una época, como lo hizo Gregg Popovich con Spurs o Phil Jackson con Bulls, ya no existen. Quedaron enterradas.



Posdata: Le volvieron a dejar el camino fácil a Warriors de Golden State para una nueva corona.



Grand slam…



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4