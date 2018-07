Acercarse a Cuba y a México, la meta de Colombia en los Juegos

Han pasado 74 años y la espera terminó. Barranquilla está lista para dejar bien parado al país como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento en el que la Arenosa tiene experiencia en organizar, pues fue sede en la edición de 1944. Si bien las justas son mucho más veteranas que el puente Pumarejo, que se construyó en 1974, mucha agua ha pasado debajo de él desde épocas remotas hasta este jueves, cuando en el estadio Roberto Meléndez se encienda el pebetero y se declaren inauguradas las justas.

Los atletas ya están listos, los 5.454 deportistas que lucharán por las 3.220 medallas –de las cuales 1.010 son de oro, igual número de plata y 1.200 bronces– están decididos a comenzar la pelea.



Y por ese botín irán los 589 atletas colombianos, que tienen una gran responsabilidad de dejar en alto el nombre del país, pues hacen las veces de locales. Serán 325 damas y 264 varones los que tratarán de izar el pabellón nacional las veces que más sea posible, con el fin de alcanzar el objetivo que se ha trazado la delegación: acercarse a México y a Cuba, las potencias.



“La expectativa es muy buena para nosotros. Pelearles a Cuba y a México será muy interesante y la idea es acercarnos. La meta no es defender el tercer lugar de los Juegos pasados, sino estar cerca del segundo y del primer puesto”, le dijo a EL TIEMPO Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC).

Y no está lejos. Si bien cerrar la brecha no es fácil, pues hay que pensar que la localía de algo debe servir. En Veracruz (México), hace 4 años, Colombia logró 70 metales de oro, quedó a 45 de México, que fue segundo, y a 53 de Cuba, que logró el título. “Sabemos que los dos rivales vienen fuertes, pero se puede. Cuba viene con todo, pero no es tan duro como antes. México tiene bajas, como nosotros, pero la idea es reducir la distancia”, aseguró Medina.



En las justas del 2014, pesas le entregó a la delegación colombiana 16 oros, el ciclismo de pista colaboró con siete y la natación de carreras, seis, deportes que tienen sus cuentas altas en Barranquilla.



“Hemos venido con bajas últimamente, pero el equipo de pesas se ha reforzado bien. Contaremos con Leidy Solís, con Francisco Mosquera casi con el grupo completo y esperamos dar lo mejor”, señaló Oswaldo Pinilla, el entrenador colombiano.

Las pesas hacen parte de los deportes llamados a ‘dejar oros’ en Colombia, al igual que el ciclismo, la natación y el tiro con arco, disciplinas fuertes y que siempre aportan gran cantidad de metales en la tabla.



Claro que se notarán las ausencias de Óscar Figueroa, oro en los 62 kilos en los Olímpicos de Río de Janeiro; de Mariana Pajón, que se recupera de la operación del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, así como de Yuri Alvear, debido a un esguince en la rodilla derecha.



“No podemos lamentarnos de eso, hay que ir por el objetivo. Aun así podemos cumplir la meta, porque llevamos un equipo fuerte”, declaró Medina.



Cada uno de los seleccionados contó con fogueo. Los deportistas llamados a ganar oros y que están en el grupo de atletas apoyados tuvieron todas las garantías para su preparación con miras a estos Juegos.



“Nosotros vamos por el triunfo, para eso venimos a Barranquilla y para eso nos hemos preparado bien. Al menos en la marcha hemos tenido el apoyo”, aseguró Éider Arévalo, campeón mundial de los 20 kilómetros.

Arévalo hace parte de ese selecto grupo de deportistas élite, con los que el país cuenta con obtener medallas de oro. Él al lado de Caterine Ibargüen, quien estará en el salto triple, su especialidad, y el salto largo, son esperanza de títulos. En el ciclismo se cuenta con Martha Bayona, que en este ciclo olímpico lleva siete oros de siete disputados, cuatro en Juegos Bolivarianos y los restantes en los Juegos Suramericanos. Allí, en la pista del velódromo Alcides Nieto también estarán Fabián Puerta, el campeón mundial del keirin, a quien también le atañe luchar por la victoria en la velocidad y el kilómetro.



Jackeline Rentería, a pesar de que en los Suramericanos fue eliminada previamente, tiene este escenario para reponerse y volver a ganar el oro en la lucha, mientras que en el boxeo, un deporte que ha sido garantía de títulos en los últimos años para el país, se cuenta con Yuberjen Martínez, Íngrit Valencia y Céiber Ávila como posibles triunfadores.



Sí, la espera acabó, y solo falta que comiencen las competencias para conocer la realidad del deporte colombiano, para que una vez los deportistas nacionales demuestren su progreso en una ciudad como Barranquilla, que se volcará con ellos y no los dejará solos.

Primeras pruebas

Las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe arrancan este jueves con las pruebas de trampolín de un metro femenino y masculino en la disciplina de clavados, la prueba completa individual de ecuestre, la confrontación de equipos femenino y masculino en el tenis de mesa y las pruebas de láser radial femenina y tabla masculina de la vela, pero en ninguna se entregan medallas este jueves.



