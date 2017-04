Nueve oros para Colombia en el esquí náutico

La Federación Colombiana de Esquí Náutico hace parte de el XXXV Campeonato Latinoamericano de Esquí Náutico, que se cumplió en Llanogrande. Desde el 11 de abril Se sumaron las delegaciones de México, Argentina, Perú, Brasil, Puerto Rico y Chile.80 deportistas en total buscaron dar lo mejor, en las modalidades de slalom, tricks y salto.

Tercera jornada

El Latinoamericano de Esquí Náutico tuvo como protagonistas a las colombianas y Daniela Verswyvel García y Manuela Jaramillo, quienes ganaron medallas de oro de la categoría sub 13 y +35 en las modalidades de slalom y figuras. Los otros oros de Colombia fueron para Felipe Leal en la modalidad de figuras categoría +35 y para Luis Cañón en la misma modalidad de la categoría +45.



En sub 13 niños slalom el oro le correspondió al chileno Juan Luis Piwonka, la plata a Martín Labra de la misma nacionalidad y el bronce al colombiano Samuel Acevedo. En +35 hombres slalom el primer lugar se lo llevó Javier Julio de Argentina seguido del también gaucho Martín López y tercero el colombiano Felipe Leal.



De igual manera los nuestros ganaron dos medallas de plata con Antonio Fernández en figuras de la categoría +45 y Luis Cañón en figuras +35, además de tres de bronces con Samuel Acevedo en slalom sub13, Felipe Leal en slalom +35 y Pablo Rincón en figuras +45.

Samuel Acevedo ganó dos oros, uno en salto categoría sub 13 y el otro en Overall al tener la mejor sumatoria de las tres modalidades en las que compitió. Foto: Archivo particular

Cuarta jornada

Colombia obtuvo la totalidad de las medallas en disputa en la modalidad de salto de la categoría sub 13 niños al imponerse con Samuel Acevedo, quien ganó la de oro al saltar 15,6 m, la plata le correspondió a Juan José Rojas con un salto de 15,4 m y el bronce a Sebastián Martínez quien saltó 12,6 m. En la misma categoría damas el oro fue para Daniela Verswyvel quien logró 18 m en su salto final, mientras que también sumó un oro más en overall.



De igual manera Samuel Acevedo logró el oro en overall al tener la mejor sumatoria de las tres modalidades en las que compitió en su categoría, correspondiéndole la plata a Juan José Rojas.



Con estas nuevas medallas de oro Colombia completó 22 en total, 11 de oro, 4 de plata y 7 de bronce. Excelente participación de nuestros representantes en este versión número 35 del Pnamericano de Esquí acuático.