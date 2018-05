¡Triunfazo de Rodríguez! ganó el ‘Wimbledon’ del squash

Al egipcio Mohamed Elshorbagy se le quedó corta la bola, veía cómo rebotaba dos veces y se le había ido el partido. De inmediato el colombiano Miguel Ángel Rodríguez elevó sus dos brazos hacia el cielo y gritó dos veces “¡bien, bien!”. Lo había logrado, el sueño de cualquier squashista desde pequeño era una realidad. Se proclamó campeón del British Open, un torneo visto como el Wimbledon de este deporte.

Rodríguez no podía creer que se haya impuesto a la final 3-2. Le salieron lágrimas. El mismo egipcio Elshorbagy consoló al bogotano de 32 años por unos minutos, mientras todo el público de pie lo aplaudía por su hazaña. “La victoria fue mental, la soñé. Tuve emociones durante la semana. No tengo palabras. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de ganar este gran torneo, el más grande de todos los tiempos. Estoy tan orgulloso de mí mismo, esto es para mis padres, mi familia y Colombia”, aseguró Rodríguez.



Miguel Ángel había venido trabajando durante muchos años para ganar un título importante como estos. Siempre estuvo dentro de los primeros cinco del escalafón mundial.



“Este título es enorme, es como ganar el Wimbledon de squash. Nadie en América del Sur ha hecho esto antes, soy una leyenda, creo que puedo decir. No podía creer que hubiera podido pelear con un jugador importante como Mohamed, ha logrado tantos títulos. No puedo creer que tenga 32 años y acabo de ganar el British Open”, añadió.



Este fue el logro más importante para el squash colombiano. Rodríguez también obtuvo el oro en el squash individual masculino de los Panamericanos Toronto en el 2015, de Guadalajara 2011. Además, en Río de Janeiro 2007 el colombiano fue oro en la competición por equipos y bronce en individual.



“Es grandioso estar en la final, este es uno de mis sueños cuando era niño y me dije a mí mismo al comienzo del año que quería llegar a la final, que tengo y estoy muy orgulloso”, concluyó el jugador que no se detiene ahí y de aquí en adelante quiere cosechar más triunfos.



DEPORTES