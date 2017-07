El mítico Michael Phelps fue derrotado: el exnadador 23 veces campeón olímpico perdió en su duelo contra un tiburón blanco, en un reto para la cadena de televisión 'Discovery Channel', emitido el domingo en su país, Estados Unidos.

Phelps, que terminó su carrera en la élite tras los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, fue superado por dos segundos por el tiburón blanco.

Michael Phelps perdió su duelo con un tiburón Michael Phelps perdió su duelo con un tiburón Vea aquí las emocionantes imágenes del reto.

El deportista más laureado de la historia olímpica no nadó al lado del tiburón, para decepción de muchos espectadores atraídos por el reclamo del programa "Phelps contra el tiburón, el duelo por la supremacía en el océano".



Equipado con una monopalma, un tipo de aleta que se asemeja a una cola de pez gigante y con la que se mejora la velocidad, Phelps nadó bajo la supervisión de expertos y buceadores. Fue grabado y cronometrado, en una misma distancia que había recorrido un tiburón, grabado anteriormente, en las costas de Sudáfrica.



Gracias a efectos especiales que los mostraban uno junto a otro, como si estuvieran en una carrera, el duelo entre Phelps y el tiburón fue por lo tanto virtual y no real.



Phelps había explicado antes de la emisión cómo había sido el reto: "No estábamos en el agua en el mismo momento, creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hacía. Fue seguro, esa era mi prioridad número uno".



El hombre apodado el 'Tiburón de Baltimore' aseguró que esta "carrera" había sido "una de las más difíciles" para él y había sido con "una baja temperatura".



El tiburón marcó la diferencia con el nadador en los últimos metros, sumergiéndose para atrapar una foca, y dando un salto fuera del agua para cruzar la línea de meta virtual en cabeza.



Phelps, de 32 años, acumuló en su carrera en las piscinas 28 medallas olímpicas –23 de oro–, 26 títulos mundiales y 39 récords del mundo, de estos tres que continúan vigentes (100 y 200 metros mariposa, 400 metros estilos)



AFP