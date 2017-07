Michael Phelps vs. el tiburón blanco

El nadador más grande de la historia de la natación –28 medallas olímpicas: 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce– y el tiburón blanco, el depredador más temido del mar, se miden en una carrera de 100 metros, para descubrir quién es el más veloz.



Pareciera un titular salido de los cómics o de una historia de cuentos infantiles, pero no lo es. En la nueva temporada Shark Week (Semana del tiburón), de la cadena Discovery Channel, que tiene su lanzamiento a nivel mundial este domingo 23 julio, el nadador olímpico aparece retando a un tiburón blanco.

EL TIEMPO dialogó con el estadounidense Michael Phelps en Nueva York, antes del estreno de la Semana del tiburón.

¿Por qué aceptó una propuesta como esta?



Desde muy pequeño este fue uno de mis sueños, estaba en mi lista de cosas por hacer, soy un gran fan de la serie y tener la oportunidad de estar en el agua con estos animales fue increíble, ellos siempre me han fascinado. Entonces dije: ¿por qué no? Nadie lo ha hecho antes, hagámoslo. Poder tocarlos y estar cara a cara con ellos fue muy divertido, nunca estuve asustado o preocupado, inclusive, cuando estuve rodeado por 15 tiburones.



¿Cómo fue el entrenamiento?



Nadar en aguas abiertas fue un desafío, creo que lo he hecho una vez en toda mi vida y eso fue cuando tenía 11 años, o sea que siempre he estado en una piscina (risas) compitiendo, y cuando llegaban las vacaciones solo quería descansar. Estuve nadando, entrenando un poco y haciendo ejercicio. Lo que me costó trabajo fue la temperatura del agua, ya que estoy acostumbrado a nadar a los 26 grados (centígrados), soy un hombre de agua caliente, y la carrera fue a una temperatura de 13 grados. Es muy desafiante saltar al agua y nadar con un tiburón que puede moverse a 40 km por hora, yo nado máximo a 9,6 km por hora.



¿Cómo se sintió al nadar con una monoaleta?



Diferente. Como nadador me gusta usar mis dos piernas, y el usar una monoaleta fue extraño, creo que se puede ir mas rápido con aletas que con una monoaleta, pero eso me sirvió para tener una sensación de lo que podría sentir un tiburón cuando nada.

Las bajas temperaturas del mar fueron el mayor desafío que tuvo el medallista olímpico en su reto con el tiburón blanco. Foto: Discovery Channel

¿En que lugar se realizó la carrera? y ¿cómo fue competir contra un tiburón?



No se pueden llevar los tiburones a una piscina, porque no sería bueno para ellos, no creo que puedan vivir mucho en el cloro. Estábamos cerca de las costas de Ciudad del Cabo, en mar abierto, y yo me sentía totalmente seguro y a gusto. Además del tema del agua fría, había 15 buzos debajo de mí. Básicamente, creamos un carril de natación en el que yo nadaba y, después de toda la investigación realizada y la información recogida sobre los tiburones, nos propusimos ver la rapidez con la que nadan en línea recta. Obviamente, un gran tiburón blanco puede nadar a más de 40 kilómetros por hora y un tiburón martillo entre 20 y 22,5 kilómetros por hora, o sea que tienen velocidades muy diferentes. En conclusión, fue una experiencia interesante verlos hacer las cosas que hacen todos los días, verlos salir en sus paseos habituales por las tardes y moverse en el agua, y, sobre todo, tratar de descifrar cómo nadarían en una carrera de 100 metros.



Como soy un nadador, obviamente que sé con qué rapidez puedo cubrir los 100 metros, pero yo quería ver cómo me iba en comparación con un tiburón blanco o con otros cuatro tiburones que viven en los océanos, y no voy a decir nada más, no quiero ser demasiado específico, porque deseo que lo vean con sus propios ojos en el programa. Hubo algo que fue auténticamente increíble y apasionante.



¿Qué dijeron su esposa y su madre cuando les contó de la idea de competir contra un tiburón?



Mi mamá ya sabía que yo lo quería hacer desde hace mucho tiempo, la verdad no se preocupó, y para Nicole (Johnson), mi esposa, mientras yo estuviera seguro y a salvo, todo estaba bien. Ella me acompañó a la filmación de la competencia; mientras yo buceaba y veía todas esas criaturas solo quería subir y contarle a ella lo divertido que había sido.

¿Qué fue lo más fascinante de esta experiencia?



Si nosotros entramos al hábitat de los tiburones, ellos van a querer saber quienes somos; siempre hay que tener contacto visual con ellos, esa es una de las cosas más importantes. Debajo del agua se siente una paz, una calma... y quisiera hacerlo de nuevo, es muy difícil para mí ponerlo en palabras, ojalá usted tuviera la oportunidad de estar con estos muchachos (los tiburones).



¿Cree que este tipo de iniciativas, como las de Discovery Channel, pueden cambiar la mentalidad de la gente sobre el depredador número uno del mar?



Yo espero que sí. Mucha gente dice que es peligroso. Tuve tiburones debajo de mis piernas y nunca estuve asustado, se trata de aprender más sobre cada una de las especies, de su espacio, comportamiento; no sabemos mucho de lo que hay en el océano y de sus especies, hay que buscar concienciar a la gente de eso. Cuando tuve a un tiburón martillo encima de mi cabeza, tuve ganas de abrazarlo, sentí mucha energía de este animal. Espero que con este programa la gente sepa más y sobretodo aprenda a respetarlos.



Los niños aman la ‘Semana del tiburón’ y usted es un héroe para ellos, ¿qué mensajes les quiere dar?



Que vayan por sus sueños –para mí este era un sueño que se hizo realidad–, la vida no es fácil, si se tropiezan hay que levantarse y continuar, hay muchos retos… pero hay que continuar y seguir adelante, si hay que volver a hacerlo se hace, yo lo he hecho cientos de veces.



¿Cuál es la preparación mental para una carrera contra un ser humano y cuál contra un tiburón?



Muy diferente, contra un humano es más fácil, lo he hecho toda mi vida, pero cuando tomas a alguien y lo cambias de medioambiente es un desafío. Mi mayor preparación, como podrán ver en el programa, es antes de la carrera, no estaba preocupado por los 100 metros, sino por el frío del agua; ese fue mi trabajo mental, por que iba a ser un shock cuando mi cuerpo entrara; después de la carrera me senté y con una manta esperé 20 minutos para recuperar el calor.



¿Cuál fue el premio después de la carrera?, ¿fue mejor que una medalla de oro?



La medalla de oro es algo por la que trabajé toda mi vida, muy poca gente puede decir que tiene una de ellas. Al final no hubo medalla, era algo que queríamos hacer con mi esposa, era algo que teníamos que hacer juntos, y es divertido chulear una de esas cosas de la lista que tiene uno en la vida, no puedo decirte todos los detalles (risas).



¿Esta fue la carrera más difícil de su vida?



Yo he tenido muchas competencias difíciles, pero sin duda alguna esta ha sido la más temerosa.



¿Después de los tiburones qué viene?



Esto fue algo que me abrió la mente, tratar de hacer otras cosas en el agua, quiero mirar tigres siberianos, ver más vida salvaje, es triste que estos animales se estén extinguiendo y quiero hacerlo antes de que esto no sea posible.

¿Qué se siente estar rodeado de tiburones?

“No deja de dar un poco de miedo, el corazón comienza a latir más rápido y la presión sanguínea aumenta, resultado de la adrenalina que produce el cuerpo”. Así resume el reportero Mauricio Moreno su experiencia en el acuario de Long Island de Nueva York (EE. UU.), donde por 20 minutos estuvo con 10 tiburones, entre ellos el tiburón tigre de arena, uno de los depredadores más conocidos en el mundo.



Para vivir esta aventura no se necesita ninguna certificación y desde la máscara, traje de buceo y tanque de oxígeno son provistos por el acuario, aparte de una completa información sobre estos animales, que va desde sus hábitos alimenticios, velocidad hasta datos curiosos como que los tiburones matan a 3 humanos por año, mientras que en el mismo periodo de tiempo el ser humano mata a 100 millones de tiburones. O que los peces heridos emiten un sonido infrasónico conocido como “sabroso”, que actúa como llamado para los tiburones hambrientos.



Los precios para tener esta experiencia pueden ser consultados en la página http://www.longislandaquarium.com/



La temporada Shark Week comienza a partir de este domingo 23 de julio a las 8 p. m., con Phelps vs. Tiburones, continuando el lunes 24, con la Academia de tiburones, también con Phelps como protagonista, seguido de tres programas más para finalizar el jueves 27.



MAURICIO MORENO*

Enviado Especial

*Por invitación de Discovery Channel