Medallistas olímpicos criticaron rebaja de presupuesto para el deporte

Los medallistas olímpicos Mariana Pajón y Óscar Figueroa criticaron el proyecto en el que el Gobierno Nacional de rebajar en un 62 por ciento el presupuesto para el deporte para el 2018.

Pajón, doble medallista de oro en las justas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 en el BMX, advirtió que esa determinación generaba incertidumbre y que perjudicaba a los deportistas que buscan sobresalir en su actividad.



“Es frustrante y triste. No es posible que el deporte pague así. Lo que me preocupa es que los deportistas que comienzan, los que necesitan más de ese apoyo, se quedarán sin él”, le dijo Pajón a EL TIEMPO.



Y agregó: “El problema es ese, que los que vienen detrás de nosotros no tendrá el apoyo. Nosotros somos unos deportistas que tenemos los triunfos, que ya tenemos unos patrocinadores, pero los de la base sufrirán si se recorta el presupuesto”.



Mariana Pajón, quien fue bronce en el Mundial de Estados Unidos hace dos semanas, advirtió que para ese certamen el seleccionado nacional tuvo problemas de concentración y que si el recorte se hace efectivo será peor.

“Uno se esmera por ganar, pero el apoyo irá a ser menor, lo que perjudicará el rendimiento de un atleta, de una delegación. No tuvimos para el Mundial una concentración adecuada y dimos resultados”, señaló.



Según el proyecto de presupuesto que tiene el Gobierno Nacional para el 2018, uno de los sectores que más sufrirá será el deporte, pues se estima que Coldeportes recibirá el año entrante un 62,3 por ciento menos del dinero, en comparación a lo que le fue entregado para el 2017.



El Gobierno estima entregarle al deporte el año que viene solo $223.000 millones, según el documento oficial, mientras que para el 2017 le dio $587.000, por lo que se dejará de recibir $364.000 millones, el 62 por ciento del que se está ejecutando.



Figueroa, plata en los Olímpicos de Londres 2012 y oro en los de Río 2016 en los 62 kilos de las pesas, se mostró decepcionado con la medida.



“Se gana y bajar el presupuesto, ese es el premio, no debería de ser así. Los deportistas nos sacrificamos por darle alegrías y triunfos al país, pero ahora recortarán el presupuesto y así mismo se exigirá”, señaló Figueroa.

El pesista Óscar Figueroa obtuvo la medalla de oro en la categoría de 62 kg al levantar un total de 318 kg. Foto: Fernando Bizerra / EFE

El pesista antioqueño fue enfático al afirmar que el deporte es clave para hacer paz y que hace parte del postconflicto, por lo que no entiende la política de recortarle el presupuesto.



“En esta época de paz, del postconflicto, pues es importante el deporte, pero ahora con menos dinero se hará difícil que se apoyen a más deportistas, todo se va a ver disminuido y eso va en contra de los objetivos. Vivimos un excelente momento, pero con este recorte el deporte se va a ver perjudicado”, precisó Figueroa.



