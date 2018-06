Colombia o Brasil, este viernes habrá campeón de los Suramericanos

No hay un mañana, el día para conocer el campeón de los Juegos Suramericanos de Cochabamba (Bolivia) es este viernes, cuando en las pistas y canchas se disputen 22 medallas de oro, las que se pelearán Colombia y Brasil, las grandes potencias de las justas, los grandes dominadores, que llegaban a esta instancia con una diferencia de un metal dorado a favor de los colombianos.



Este jueves, Colombia terminó la jornada en el primer lugar de la tabla de metales por una diferencia de 15 platas sobre Brasil, tras el empate con 87 oros.

Los colombianos llevaban 87 oros, 70 platas y 69 bronces, mientras que los brasileños terminaron con los mismos 87 oros, 55 platas y 64 bronces.



La delegación nacional tiene la oportunidad de ganar por segunda vez estos Juegos, pues ya lo hicieron en Medellín 2010, donde vencieron a los brasileños por 16 oros.



Brasil ha tenido la opción de obtener la victoria de estas justas en dos ocasiones, en el 2002, cuando fueron locales, y hace 4 años en Santiago de Chile.



El duelo ha sido muy cerrado, ni Colombia ni Brasil se han sacado grandes ventajas en los últimos tres días.



Este jueves, por ejemplo, el día comenzó con los colombianos arriba por un oro, 79 a 78, y durante la jornada los brasileños se acercaron, hasta igualaron en 84 primeros puestos, pero nunca pasaron adelante, lo que significa que la delegación nacional se defendió.



Los atletas que ganaban oro ya no se referían a la victoria individual, al triunfo de su deporte, sino al aporte que hacían en busca del título.



“Es un buen balance y se espera que este oro sirva para ganar los Juegos. Claro, hay más opciones mañana (viernes) en nuestra disciplina”, dijo Diana Pineda, quien se impuso en el trampolín de 3 metros femenino.“Busqué una acción en el momento ideal para ganar, cuando lo hice, logré los cuatro puntos y de ahí en adelante había que mantener. Este triunfo es bueno para mí y para la delegación colombiana”, señaló Hernán Guzmán, oro en los 74 kilos de la lucha.

Oro y marca

Inmenso fue el oro del relevo 4×100, el cual integraron Diego Palomeque, Jhonny Rentería, Jessi Chará y Bernardo Baloyes, que no solo se impusieron en la competencia, sino que lo hicieron con marca para los Juegos de 38 segundos 97 centésimas.



Pero ese fue el único oro, este jueves, de los colombianos en el deporte base, mientras que su gran rival logró cuatro: 200 metros femenino, lanzamiento de bala masculino, disco femenino y salto triple femenino.



Colombia no se quedó atrás y repuntó con Alejandro Arias y Sebastián Villa en clavados, con el triunfo en trampolín de 3 metros sincronizado.



En el canotaje hubo esperanza y se ganó, con Diexe Molina y Yerly Muñoz, oro en el K2 500 m, una medalla que quedará grabada, pues en esa final la plata se la llevó Brasil.



Álex Peralta y Juana Rueda le dieron a la delegación nacional un triunfo en el tiro deportivo, gracias a los 471 puntos que lograron en la modalidad de pistola de aire 10 m mixta abierta, prueba en la que los brasileños fueron plata.



Este viernes, hay 22 finales y el atletismo será clave para determinar el campeón, pues en juego habrá 10 metales dorados.



Allí Colombia no es fuerte, Brasil la supera, pero la pelea es peleando, por eso es que las esperanzas están en lo que puedan hacer Mauricio Ortega (lanzamiento de disco), Johana Arrieta y Rosangélica Escobar (800 m), Iván y Mauricio González (10.000); Rafith Rodríguez y Dónovan Robledo (800 m), el salto con garrocha de hombres con Wálter Viáfara y el relevo largo masculino con Bernardo Baloyes, Yílmar Herrera, Jhon Celis y Diego Palomeque.



Además del atletismo, hay deportes en los que también estarán en juego finales claves, como el canotaje, que tendrá tres oros en disputa; clavados (2); fútbol sala (1); pelota vasca (5) y pentatlón (1).



DEPORTES