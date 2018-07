Mauricio Ortega, primer oro colombiano en el atletismo de los Juegos

El colombiano Mauricio Ortega inauguró la tabla de metales del atletismo para la delegación nacional, al obtener la medalla de oro en el lanzamiento de disco, con una marca de 66,30 metros, nuevo registro personal para el atleta.

Ortega logró superar en el final al cubano Jorge Fernández, quien fue plata con un registro de 65,27 m, mientras que el bronce se lo colgó el jamaiquino Traves Smikle, con 64,68 m.



“Me levanté con mucha alegría y eso fue lo que expresé en la competencia, solo felicidad”, le dijo Ortega a EL TIEMPO.



“Lo que más me tiene contento es que gané en Colombia, en un evento en el que somos locales. Además, porque mi mamá me acompañó. Hoy, me acuerdo de Urabá, de los barrios en los que la violencia se vive todos los días. Les digo, hay que superar esos problemas”, precisó.



Es la segunda vez que un atleta colombiana gana el oro en disco, el primero fue Dagoberto González, en las justas de 1962.

“No es que le ganemos a Cuba, lo importante es obtener una medalla, del metal que sea. Menos mal fue de oro, mi primer oro en los Centroamericanos y del Caribe”, declaró Ortega.



Ya agregó: “Ellos son más grandes que yo, más altos, pero hoy les gané, lo que indica que lo principal es entrenar duro y desear lo que quieres”.



Mauricio Ortega nació el 4 de agosto de 1994, en Apartadó (Antioquia), y quien lo descubrió fue el entrenador Wilder Zapata, el mismo que vio por primera vez a Caterine Ibargüen.







Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel