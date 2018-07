Murillo va por el tercer oro en el ciclo olímpico

María Fernanda Murillo llegó a la pista de atletismo de Turbo, Antioquia, en busca de una prima y de sus amigas.

María Fernanda Murillo llegó a la pista de atletismo de Turbo, Antioquia, en busca de una prima y de sus amigas.



Se sentó en la pequeña tribuna que hay y comenzó a observar lo que hacían los deportistas. Estiramientos, piques cortos, ensayos de relevos, saltos.



Y cuando terminó el entrenamiento y bajó a la primera escala para saludar a la gente, se encontró con James Ochoa, el técnico, quien la invitó a practicar alguna prueba.



Murillo, en principio, lo dudó. Sus amigas estaban cerca y la animaron. No muy convencida, esa misma semana llegó al estadio y Ochoa le dijo que cogiera la garrocha, le dio las primeras indicaciones y ella comenzó a impulsarse.



Sus saltos no fueron los mejores, creía que era fácil, pero no, la dificultad fue tanta que le dijo a James que se quería cambiar, que lo mejor era probar en otra disciplina, y se fue a las vallas, pero la velocidad no era lo suyo, le costó correr los 100 metros y levantarse para superar los obstáculos.



Ochoa la llamó aparte, hablaron frente a frente y el técnico le indicó que probara con el salto alto, y ahí se quedó.



Hoy, Murillo es una de las promesas del atletismo colombiano. El pasado 15 de julio ganó el bronce en el salto alto en el Mundial Sub-20 de Atletismo de Finlandia, la quinta atleta nacional en con seguir un metal en ese torneo, en el que el único oro ha sido del marchista Éider Arévalo.



Ahora, María Fernanda es la carta de la delegación para obtener el título en esa prueba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Es su tercera participación en el ciclo olímpico y con 19 años ha hecho lo que quiere en su competencia. Fue oro en los Juegos Bolivarianos, repitió la dosis en los Juegos Suramericanos y en Barranquilla quiere hacer lo mismo.



La vida de María Fernando no ha sido fácil. Nació en Turbo el 21 de enero de 1999, en el hogar de Medardo Murillo y Rosa Duarte. Su hermana mayor, Fanny, fue jugadora de voleibol, pero lo dejó. A Fernando y Fabián, sus otros dos hermanos, no les gustó el deporte. Un momento difícil fue cuando ella caminaba por la calle de la población y se encontró de frente con una escena que por más que quiera olvidar no puede.

Un hombre se acercó a otro, desenfundó el revólver y le dio muerte.



“Fue un momento complicado, es una imagen que no se me puede borrar, realmente, ver matar a alguien es duro”, le contó María Fernanda a EL TIEMPO.



Y agregó: “Menos mal, gracias a Dios, no he perdido a nadie de mi familia por la violencia, pues en Turbo eso es muy frecuente. Ninguna persona cercana se ha metido en esos problemas”.



Cuando cumplió 14 años dejó a sus padres, a sus hermanos, abuela y dos sobrinos en Turbo y se fue a vivir a Medellín, a entrenar y a estudiar, cursa tercer semestre de enfermería. Se puso bajo las órdenes de la profesora Regla Sandrino, la misma que le dio la mano en sus primeros años a Caterine Ibargüen.



Murillo fue seleccionada para representar al país en el Mundial de Atletismo de Menores, en Cali, en el 2015, y allí ocupó la octava casilla, con un salto de 1,78 m.

Tuvo una lesión de cadera, lo cual le impidió estar más arriba en la clasificación, pero se recuperó.



Nunca ha dejado de lado los entrenamientos, por eso ha llegado el momento de figurar, de ganar. En el Grand Prix Ximena Restrepo, este año, se impuso en el salto alto con marca de 1,90 m, la misma con la que ganó el bronce en Finlandia, que fue marca nacional e igualó el récord suramericano que estaba en poder de la venezolana Yulimar Rojas.



Además, quedó a tres centímetros de igualar el registro de mayores, en poder de Ibargüen, a la que se encontrará en Barranquilla y con la que celebrará un oro que parece ‘fijo’, como los dos que disputará Caterine, su ídolo.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @lisandroabel