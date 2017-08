Marcelo Rozo ganó el Abierto de Medellín de golf

14 de agosto 2017 , 10:05 a.m.

En el campo Llano Grande del Club Campestre de Medellín, Rozo había comenzado la última jornada del torneo a dos goles de Echavarría. Al final, Rozo entregó una tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par, mientras Echavarría terminó con 69, para compartir el primer lugar con 272 impactos (-16).

Un águila en el hoyo 10 fue clave para que Rozo descontara la ventaja que le había sacado durante los tres primeros días de competencia y así llegar al desempate.



El playoff se jugó inicialmente en el hoyo 10, en el que los dos candidatos al título hicieron birdie luego de perder la oportunidad de terminar con águila al dejar la bola muy cerca de la bandera. Luego, en el 18, Rozo estuvo a punto de embocar desde el fairway y quedó con un putt corto para birdie. Con eso le metió presión a Echavarría, que también dejó la bola cerca de la bandera, pero falló el putt.

“No había podido ganar en Colombia. Venía jugando bien pero no se habían dado las cosas en una semana como esta vez. Tuve calma, la actitud y la madurez que he logrado en los últimos años me ha ayudado mucho”, declaró Rozo a la página oficial de Fedegolf.



Rozo, de 26 años, se prepara para jugar la segunda mitad de la temporada del PGA Tour Latinoamérica, en el que ha obtenido dos victorias, entre ellas el Abierto de la República Argentina en 2013. Su meta es volver a quedar entre los cinco primeros de la Orden de Mérito para obtener de nuevo carné en el web.com Tour.



Con información de Fedegolf