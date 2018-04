Ginóbili, una leyenda de 40 años que aún no quiere retirarse

Esa última pelota en el corazón del Oracle Arena de Golden State Warriors lanzada al cielo habló por Emanuel Ginóbili. Casi como si se hubiera tratado de un resumen perfecto de su desembarco a la NBA. Allá en el tiempo en ese draft de 1999, cuando Gregg Popovich y R. C. Buford, el mánager general de San Antonio Spurs, eligieron a Ginóbili por encima de Lucas Victoriano lanzando al aire una moneda.

Así se construyó parte de esta dinastía de Texas, y se podría utilizar la misma figura para explicar que en esta oportunidad, lo que está dando vueltas por el aire es el futuro de San Antonio. Nunca antes los Spurs estuvieron tan llenos de interrogantes después de una postemporada. Jamás tantas dudas se instalaron sobre este equipo, que no sabe qué sucederá con su estrella, Kawhi Leonard, cuándo podrá tener de nuevo a su conductor, Gregg Popovich, y tampoco conocerá hasta dentro de unos meses qué será de la vida del jugador más emblemático de su historia, un tal Ginóbili.



Se escucha en los pasillos del Oracle Arena que los especialistas locales se preguntan qué será de este equipo de ahora en adelante. Aparece a las corridas un periodista de Telemundo y se desespera por saber si Ginóbili dijo algo respecto a su futuro. Necesita saber si seguirán contando con el argentino en la franquicia; luce algo desesperado, pero Manu desactivó todo tipo de conjeturas. Pero no es una cuestión de tener o no la primicia, no se advierte eso. Más bien parece un interrogante que todos tienen allí dentro del vestuario visitante de Golden State, y hasta los propios fanáticos en las tribunas le preguntan al respecto a cualquiera que adviertan que habla español.

Steve Kerr, entrenador de Warriors, una vez eliminaron a Spurs, se fundió con Ginóbili en un amistoso abrazo. En esos momentos le animó a alargar su carrera comparando la longevidad de Ginóbili con la de la estrella del tenis Roger Federer: “Continúa, ¿ok? ¿Por qué no? Conocimos a Roger Federer este año y le pregunté por qué seguía jugando. Me dijo ‘porque amo jugar’. Si tú lo amas, sigue. ¡Qué demonios! Por cierto… ¡me recuerdas a él!”



Es diferente este Ginóbili al de otros años. Siente más y calcula un poco menos. Está más vulnerable. Y allí está el único punto que puede finalizar esta aventura de 16 años en la NBA. El día a día con la familia hoy domina sus emociones, e ir a buscar a la escuela a Luca o los sábados ir a ver jugar al básquetbol a Dante y a Nicola son actividades que lo seducen. Aunque tiene un entorno que lo anima a afrontar los desafíos, una esposa que lo acompaña incondicionalmente, y allí es donde nada parece imposible en la carrera del argentino.

Un gran legado

Ginóbili es un jugador diferente. ‘Drafteado’ en segunda ronda en la posición 57 es uno de los grandes robos de la historia del draft. Considerado el mejor jugador de la historia de Surámerica, el escolta argentino abrió las puertas de la NBA a los latinos. Esta temporada, Ginóbili ha demostrado por qué es una auténtica estrella, dejando varias jugadas para el recuerdo a sus 40 años de edad.



No se sabe si Ginóbili se retirará de la NBA, pero lo que sí se conoce es que es una leyenda de la NBA. Cuatro campeonatos de la NBA, dos nominaciones al All Star y un premio al mejor sexto Hombre del Año son algunos de los hitos del argentino.

Sin embargo, la magia de ‘Manudona’ va más allá de números. El legado de Ginóbili es el del cambio que han hecho a la NBA los Spurs. Es el legado de cómo Popovich desde el banquillo y Tim Duncan, Tony Parker y el argentino desde el campo enseñaron al mundo que se podía ganar la NBA con un juego más colectivo. Ginóbili es y será inmortal.



Con información de EFE y La Nación (GDA)