Buen lote colombiano para la San Silvestre de Chía

La Carrera San Silvestre de Chía, que se llevará a cabo este domingo 31 de diciembre, tiene como actuales campeones a los ecuatorianos Byron Piedra y Diana Landi, pero los colombianos quieren reclamar esta victoria esquiva para las damas desde el 2012, cuando ganó Érika Abril.

Miguel Amador, segundo el año pasado, venció en las versiones del 2013 y el 2015 y espera volver al primer lugar del podio en la carrera que iniciará a las 12 del mediodía en la población de Cundinamarca.



Amador tendrá como rivales, entre otros, a su compañero del Equipo Porvenir Diego Colorado, quien no ha podido ganar en la tradicional carrera del 31 de diciembre.



Otros locales que buscarán la victoria para los colombianos serán los hermanos bogotanos Iván y Mauricio González, además de Oscar Robayo, John Tello, Franklin Téllez y Camilo Camargo, este último de New Balance.



Entre los internacionales que correrán en esta edición el venezolano Dídimo Sánchez, el mexicano Rafael Bañales, el dominicano Álvaro Abreu y el keniano Jameson Kabuko.



Angie Orjuela (Porvenir), segunda el año pasado en Chía y quien viene de ser medallista de plata en la media maratón de los Juegos Bolivarianos, además de ser campeona en las carreras de Soacha; el Aguinaldo Boyacense, en Tunja, y en Cajicá, será la principal carta de las locales.



Su más fuerte rival será, sin duda, la ecuatoriana Diana Landi, campeona del 2016 en Chía y a quien venció en los Bolivarianos de Santa Marta, pero quien la superó posteriormente en la Carrera Rio Cali, donde Landi fue segunda, detrás de Muriel Coneo, y Angie tercera.



Otra de las internacionales para tener en cuenta es la peruana Silma Meneses, considerada la nueva figura de su país, además de la keniana Maiyo Jeber.

Entre las locales otras de las candidatas para retomar el título serán Ángela Figueroa, de Porvenir; Ruby Riátiva, de Bogotá, Martha Roncería de Bodytech y Sandra Rosas, de Boyacá.



La competencia comenzará a las 7:30 a.m., con la caminata del adulto mayor, para posteriormente dar paso a las categorías escolares, preinfantil e infantil.



La premiación de la prueba, que tiene como prioridad la equidad de género, tendrá una bolsa de casi 85 millones de pesos, de los cuales seis millones serán para los campeones de la categoría élite.



También es importante resaltar que habrá premios especiales para los aficionados de la categoría popular Chía, quienes recibirán reconocimientos hasta el puesto 50.



Con información de la oficina de prensa