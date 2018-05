Lorena Arenas, la carta de Colombia en los 20 km del Mundial de Marcha

Sandra Lorena Arenas tiene muchas posibilidades de ganar una medalla en el Mundial de Marcha por equipos, que se llevará a cabo en Taicang (China), pues viene de ser quinta en el Mundial de Atletismo de Londres el año pasado y se ha preparado de la mejor manera para subir al podio.

No es una mujer de muchas palabras, se guarda muchas cosas, no se compromete con nada, porque lo que le gusta es hablar en la carretera.

“Estoy bien, esta es la meta principal de esta temporada, competir y hacer un buen puesto en el Mundial, porque hay que representar bien al país”, le dijo Arenas a EL TIEMPO.



De 24 años, Sandra Lorena ya sabe lo que es ganar en esta clase de certámenes, pues cuando el Mundial se llamaba Copa del Mundo, fue oro en la competencia de Rusia, en el 2012, año inolvidable, pues en ese evento celebrado en Saransk (Rusia), Éider Arévalo se impuso también en los 10 km, pero en varones.

Sandra Lorena Arenas, atleta colombiana en el Mundial de Marcha de China 2018.

Hoy, seis años después, Arenas ha mejorado sus tiempos, ha madurado, volvió a coger la forma para estar dentro de las mejores.



“Eso me dio optimismo en esa época, me dio más confianza para seguir entrenando, mejorando, era muy joven, pero me di cuenta de que se podía obtener victorias”, señaló.



No dice cuál es su meta, advierte que no le gusta especular con señalar posiciones antes de la carrera, porque lo que le gusta es dar sorpresas.



“Así es mejor, pero los entrenamientos y los tiempos me dicen que estaré bien, cerca de las medallas. Mejoré la técnica en los últimos años, he entrenado a doble jornada desde que me fui a vivir a Bogotá y se han visto los progresos”, agregó.

Sandra Lorena Arenas, atleta colombiana.

La idea de ganar con el equipo le suena bien, ya se conocen. Arenas, Arabelly Orjuela y Sandra Galvis fueron terceras por grupos en Roma hace dos años, así que esta vez se puede aspirar a subir más.

“Vamos a correr igual, con ese objetivo de estar en las medallas. Ya el resultado individual, pues se cuadrará antes de la prueba, pero con los técnicos Marcelino Pastrana y Luis Fernando López eso no será difícil de cuadrar. López nos da confianza, ya sabemos cómo trabaja y tiene experiencia”, aseguró Arenas.



No piensa en las rivales, las conoce, las tiene como referencia, más bien se concentra en lo que ella puede hacer, en mejorar su técnica, su marca personal y hacer buen trabajo en equipo.



Sandra Lorena Arenas conoce el circuito, dice que es llano, que se adapta a sus condiciones, con buenos retornos y advierte que el clima será clave.

“Siempre me adapto bien, entrenamos en Cali en busca de aclimatarnos, ya corrí en Taicang (China) en el 2014 y conozco el trazado, eso sirve porque uno no necesita de reconocerlo todos los días”, precisó.



El quinto lugar en Londres el año pasado le da tranquilidad, no se confía en que le puede ganar en China por ese resultado, pero dice que ha servido para tener más seguridad.









LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Taicang

*Invitado por la Iaaf

En twitter: @lisandroabel