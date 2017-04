Los mejores fondistas colombianos correrán en Duitama

La Carrera Los Libertadores, que se llevará a cabo el próximo lunes festivo primero de mayo, tiene asegurado un gran nivel técnico, gracias a la participación de los mejores fondistas colombianos, además de un selecto grupo de internacionales.

El lote de los atletas colombianos lo encabezan, precisamente, deportistas de la región de gran nivel y protagonistas en las principales competencias nacionales, como Ginary Camargo, de la casa, de Duitama, actual campeona nacional de montaña y segunda en la Media Maratón de Ibagué.



Con ella estarán la también boyacense Sandra Rosas, campeona nacional de Cross Country, representante de Colombia en el suramericano de la especialidad, ganadora de la Carrera de la UIS y segunda en la Corrida de Cipolletti, en Argentina.



Igualmente, de la región son Laura Cusaría, de Paipa, y Angie Nocua, de Tunja, segunda en el Nacional de Cross Country y que viene de ganar el chequeo de Boyacá, en los 5.000 metros planos.



Pero sin lugar a dudas, la principal carta colombiana será la ‘olímpica’ Angie Orjuela, del Equipo Porvenir, quien viene de ser tercera en el maratón de los Ángeles y se convirtió en la mejor nacional en el maratón de Rio 2016.



Por el lado de los hombres, el duelo estará igualmente reñido, con la presencia de Javier Guarín, de Sogamoso, seis veces campeón en Duitama. Su última victoria fue en el 2014 y terminó segundo en el 2015. Otra de las referencias locales será Javier Peña, de New Balance, quíntuple campeón nacional de Cross Country y que viene de ser tercero en la Carrera de la Policía de Carabineros en Santiago de Chile.



A ellos se unirán el antioqueño William Naranjo y los bogotanos Oscar Robayo, John Tello, de Under Armour, y Jeison Gutiérrez, de Master Runners, todos con gran palmarés en las diferentes competencias nacionales y candidatos a estar en el podio de cualquier prueba en la que participan.



Con ese panorama, la Carrera Los Libertadores es una prueba para no perderse y garantizará un gran espectáculo, que vivirán también los runners y los niños de las diferentes categorías, desde sub-14 hasta juvenil, que igualmente mostrarán un gran nivel, así como los sub-18.



Con información de la rueda de prensa