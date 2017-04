Duitama, epicentro del atletismo colombiano

La tradicional Carrera Atlética Internacional Los Libertadores, en Duitama se llevará a cabo el próximo lunes primero de mayo, una prueba que nació como una competencia de la comunidad, gracias a la inauguración de una vía en el barrio Primero de Mayo.

Hoy en día es una competencia internacional en la que participan no solo las comunidades de Duitama, desde las categorías sub-14, hasta los deportistas con discapacidad visual, cognitiva y en silla de ruedas, sino también los élite.



El programa de competencias comenzará a las 7:30 a.m. con la categoría Sub-14 (nacidos en 2004 y 2005), quienes recorrerán 1,5 kilómetros. Media hora más tarde lo harán los Sub-16 (2002 – 2003), que correrán 2 kilómetros, y a las 8:30 a.m. saldrán los sub-18 (2000 – 2001), anteriormente conocidos como menores, quienes mostrarán su talento sobre un trazado de 3,7 kilómetros.



Entre las 9:00 a.m. y las 9:30 a.m. el turno será para las categorías Silla de ruedas convencional (4 km), Cognitivos (1.5 km) y Limitados Visuales (7,4 km).



La categoría Sub-20 o juvenil (1998 – 1999) partirá a las 9:30 de la mañana, para completar el recorrido de 7,4 km tras dos vueltas al circuito de 3,7 km por las principales vías del centro de Duitama para llegar a la Plaza Los Libertadores. A las 10:00 a.m. el turno será para los Máster A y B, que recorrerán 10 km.



El cierre, a partir de las 11:00 a.m., será un verdadero espectáculo de buen nivel, con la presencia de los mejores fondistas colombianos, además de un selecto grupo de atletas internacionales, quienes disputarán el título que lograron el año pasado la peruana Karina Viyazana y Miguel Amador, del Equipo Porvenir.



La premiación para la categoría élite será de 32,5 millones de pesos, de los cuales $ 4.400.000 serán para los ganadores, tanto en damas como en varones, con lo que se resalta la importancia de la equidad de género en el deporte y en las demás actividades del municipio de Duitama, que está a una altitud de 2.535 msnm y con una temperatura promedio de 15 grados.



Para quienes ocupen el segundo lugar, el premio será de $ 3.400.000, y para los terceros, de $ 2.500.000. En total recibirán bonificación en efectivo los 10 primeros lugares, así como los 10 mejores de las categorías Sub-18, Sub-20, limitados visuales y Máster A y B. A los niños de Sub-14 y Sub16 se les entregará implementación deportiva.



CON INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE PRENSA