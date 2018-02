Fútbol bogotano, a punto de perder La Morena, su cancha emblemática

Hablar de La Morena es hablar del epicentro del fútbol aficionado en Bogotá. Fútbol infantil y juvenil. Fútbol de todos los fines de semana, durante todo el día, en 16 canchas, con más de 250 partidos por jornada. Pero el préstamos de este tradicional escenario deportivo de la capital ya venció. Ahora la Liga de Fútbol busca una prorroga para permanecer por más tiempo allí, ya que no tiene otro escenario de esas características para desarrollar sus actividades.

La Morena, ubicada al norte de la capital, en la calle 212 con carrera 54, le fue entregada a la Liga de Bogotá hace 16 años por la Dirección Nacional de Estupefaciente. Después se le entregó en comodato a la Fuerza Aérea de Colombia (FAC), que permitió que los terrenos se mantuvieran para la práctica del fútbol por dos años, y en todo este tiempo se convirtió en un complejo vital para el fútbol capitalino, pues allí se desarrollan los campeonatos de la Liga. Pero el periodo venció la semana pasada y tuvieron que devolver el terreno.



Además, ese lote está destinado para el plan Lagos de Torca (ciudadela que el Distrito planea construir en esa zona). Es decir, no hay reversa. Sin embargo, la Liga de Bogotá busca ante la FAC que le permitan mantenerse allí mientras arrancan las nuevas obras que, calculan, demorarán un par de años más.



“Hemos tenido comunicaciones con la FAC y no hemos podido reunirnos con ellos; les queremos proponer que nos dejen quedar allí uno o dos años más y les devolvemos el terreno, mientras buscamos otro; mientras tanto vamos capitalizando la Liga para ello. Con la certeza de que cuando empiece el proyecto que allí se va a desarrollar (Lagos de Torca), se lo devolvemos con el tiempo suficiente”, dice el presidente de la Liga de Bogotá, Camilo Llinás, quien confirmó que ya lograron una comunicación y el próximo jueves sostendrán un encuentro en el que plantearán su solicitud a la FAC.

En estos momentos, la Liga de Fútbol de Bogotá no cuenta con otro escenario con las condiciones que ofrece La Morena. Además, allí no se pagan grandes costos por la utilización de los escenarios. Básicamente se paga un impuesto anual. Por lo tanto,

si no se llega a un acuerdo con la FAC, deberán buscar un nuevo escenario que implicará más costos, no solo para la Liga, sino para la comunidad del fútbol aficionado en general. Esto, según Llinás, traerá consecuencias y un impacto negativo para el fútbol capitalino.



“Es que son 16 canchas para jugar sábado, domingo y festivo, y conseguir canchas es costoso. Va a ser un problema para los clubes y para los padres de familia, y para los muchachos, porque nos va a tocar encarecer el costo de la inscripción y muchos padres no van a poder, tengamos en cuenta que la mayoría de las familias que tenemos son de los estratos 1, 2 y 3. Estamos hablando de unos 25 mil jugadores que juegan allí al año y 200 clubes, más los equipos profesionales en sus divisiones menores. Es decir, se va a impactar a una comunidad muy grande”, agrega Llinás.

Canchas de fútbol de La Morena. Foto: Liga de Fútbol de Bogotá

Según algunos dirigentes de clubes consultados, esta situación llevará a que los costos para los padres se aumenten en un 25 o 30 por ciento. “Esperábamos un tema voluntario para que nos dejaran al menos un año más. Ahora tocaría alquilar campos por fuera y eso es delicado porque se subirán las inscripciones y eso va a generar deserción de clubes y jugadores. ”, dijo uno de ellos.



El próximo jueves la Liga de Bogotá planteará la situación para buscar una posibilidad de prórroga para la utilización de los terrenos. El presidente Llinás asegura que no desconocían que esta situación se iba a presentar, pero que no cuentan en este momento con los recursos para invertir en otro terreno. La idea que tienen es que en un par de años puedan hacerlo. “El plan B es capitalizar la Liga, llevamos unos ahorros. Yo llegué hace poco y me ha tocado primero ordenar la Liga. Me sirve poder ahorrar unos años para tener capital y pedir un leasing para comprar un terreno. Necesitamos respiro uno o dos años más”, dice el presidente de la Liga.



“Necesitamos definir eso sin perjudicarnos, ni ellos ni el proyecto. Hablamos con Planeación, con la Fiduciaria y nos dicen que no hay problema y que podemos hacer uso de ese lote. El paso sería tener la reunión con la FAC y poder destrabar ese tema, que escuchen el clamor de la Liga y que lo que queremos es un arreglo sin perjudicarlos”, agrega.



EL TIEMPO consultó con la oficina de prensa de la FAC en busca de una opinión al respecto, pero no recibió respuesta.



La Liga comienza su calendario competitivo en abril, sin embargo, en estos momentos, según el presidente, ya se están viendo perjudicadas las selecciones Bogotá, que no tienen dónde entrenar.



DEPORTES