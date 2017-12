Latin America Amateur Championship tiene confirmados a sus jugadores

Los mejores 108 aficionados de la región estarán presentes del 20 al 23 de enero de 2018 en el Prince of Wales Country Club de Santiago de Chile para disputar la cuarta edición del LAAC, Latin America Amateur Championship, el torneo que se ha convertido en el más deseado por los amateurs de 27 países participantes.



Todos ellos jugarán por el sueño de llegar al Masters, tener la chance de clasificar a The Open y al U.S. Open, clasificar para The Amateur y el U.S. Amateur. Beneficios que son únicos y que tienen un gran valor para cualquier golfista que quiere convertirse en la próxima gloria del futuro.

En las tres ediciones anteriores se evidenció un gran crecimiento del golf aficionado en la región. Todos los jugadores se preparan cada vez más y mejor para llegar al LAAC en su máximo nivel. Con el field (Listado de jugadores inscritos al torneo) del evento ya confirmado, es interesante repasarlo y prestar atención a los que serán los candidatos para pelear por el trofeo.

El local y número 1, favorito en el Torneo

Sin dudas el chileno Joaquín Niemann llega como el favorito para quedarse con el título en casa. El actual número 1 en el World Amateur RankingTM (WAGRTM) tuvo un año excepcional desde que logró el segundo lugar en la última edición del LAAC en Panamá.



Consiguió varios títulos y se dio el lujo de clasificar al U.S. Open en Erin Hills y jugar The Greenbrier Classic, donde finalizó empatado en el puesto 29, con una ronda final de 64 golpes en un torneo del PGA TOUR.



Además, jugar de local y en una cancha que conoce, es una ventaja. Premisa que también vale para los 11 jugadores chilenos que serán parte del LAAC, entre ellos los campeones de este certamen Matías Domínguez (2015) y Toto Gana (2017). Como también, Gabriel Morgan Birke (N° 48 en el WAGRTM), Lucas Rosso y Claudio Correa, que ya cuentan con la experiencia de jugar este torneo.

La representación Argentina va por el trofeo

El argentino Alejandro Tosti, también es candidato en cada previa del LAAC. Es el subcampeón en la edición inaugural del 2015 y tuvo un gran año jugando para la Universidad de Florida, donde ganó dos títulos y ascendió al puesto 9 en la clasificación Amateur.



Gastón Bertinotti sobresalió encada edición del Latin America Amateur Championship, especialmente en Teeth of the Dog donde fue 6to. Al mismo tiempo, Andrés Gallegos, que ganó la Copa Emilio Pereyra Iraola al mejor aficionado en el Abierto de Argentina (el torneo para profesionales más importante de la región), en donde estuvo en la contienda hasta el último día.

Latinoamérica reunida en torno al Golf Amateur

También hay que poner la lupa sobre el brasileño Hérik Macado, los colombianos Iván Camilo Ramírez y Pablo Andrés Torres Hernández, el ecuatoriano Esteban Missura, el guatemalteco Alejandro Villavicencio, los mexicanos Raúl Pereda y Luis Gerardo Garza, el paraguayo Gustavo Silvero, el peruano Julián Perico y el venezolano Gustavo Morantes.



Finalmente el costarricense Paul Chaplet (campeón en 2016), el mexicano Álvaro Ortiz (subcampeón en 2017 y 3ero en 2015), el venezolano Jorge García (subcampeón en 2016 y 10mo en 2015), el boliviano José Luis Montaño (tres veces dentro del Top-10) y el peruano Luis Fernando Barco (3ero en 2016).



El Latin America Amateur Championship demostró a lo largo de su historia que no es un torneo reservado solamente para favoritos y que cualquiera puede tener su semana soñada. Serán 108 jugadores de 27 países los que buscarán quedarse con el trofeo que todo aficionado de la región anhela.





