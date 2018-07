Simbu y Gudeta quieren estar a la altura en Bogotá

Bastante callado y atento a ver cómo se comportaba la gente que quería sacarse una fotografía con él. Muchos no lo conocían, pero sabían que era un campeón y eso lo sorprendía. Siempre estuvo receptivo a regalar una sonrisa, ese era el mejor idioma con el que podía interactuar con los curiosos que fueron a darle la bienvenida en el pabellón 6 de Corferias antes de verlo correr por las calles de Bogotá. El tanzano Alphonce Simbu será este domingo una de las grandes atracciones que tendrá la Media Maratón de la capital de la República. Su mentalidad y palmarés no le permiten especular con un podio: quiere ser el gran vencedor.

Simbu se ha destacado en las diferentes pruebas de los últimos años. Sus mejores logros: obtuvo el quinto puesto en la maratón de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo del año pasado. Sin embargo, ahora tendrá que derrotar a la altura de Bogotá.



“Sabía que por la altitud de Bogotá debía hacer una gran preparación. No estoy acostumbrado a correr a 2.600 metros de altura. Entonces busqué hacer la preparación con mucha altitud en Tanzania para poder acostumbrarme de la mejor manera. Muchos de los rivales que estarán en la carrera lo hicieron igual, así que espero que todo salga muy bien”, dijo en entrevista con EL TIEMPO.



El tanzano de 26 años, que le gusta hacerles bromas a sus rivales y compartir con ellos, no piensa en las marcas, pues sabe que pueden variar mucho. “La verdad es que no pienso mucho en las marcas. Busqué montañas de gran altitud para poder desenvolverme bien en Bogotá, conseguir el triunfo y no pienso más allá de eso. Estoy muy contento, es la primera vez que vengo a Bogotá. Su gente nos ha dado un gran recibimiento. Espero dar todo de mí”, añadió.



Simbu no es ajeno a su responsabilidad. Sabe que será el rival a vencer y espera que las buenas sensaciones lo acompañen.



“Es claro que me preparé para ganar y todos querrán vencerme y trabajaron para esto. Todos estamos preparados y esperemos a ver cómo saldrá el domingo la carrera. Cuando tú corres solo te deja llevar por las sensaciones. No pienso mucho en si voy a ir rápido o lento para sacarles diferencias a mis rivales”, concluyó.

Una campeona

En Bogotá aterrizó una campeona del mundo. La etíope Netsanet Gudeta, recordista mundial y campeona mundial de media maratón este año en Valencia, España, llena de ilusión y con ganas de conocer una nueva cultura quiere ser la nueva emperatriz en la carrera de atletismo más importante de Colombia.



“Claramente por ser la campeona del mundo tengo la responsabilidad de ganar. Habrá que correr muy inteligente y viendo cómo las condiciones del clima van afectando la carrera. Ahí decidiré la mejor forma de sacar mis mejores armas”, le comentó Gudeta a este diario.

Netsanet Gudet. Foto: Reuters

Obviamente sus registros son muy buenos. El Maratón de Valencia lo ganó con un tiempo de una hora seis minutos 11 segundos y aquí en Bogotá se pone más objetivos.

“Me preparé muy bien y vengo en muy buena forma. Sin duda sé que voy a correr muy bien. Es complicado por la altura saber qué tiempo lograré, pero creo que haré 70 minutos. Hay muchos atletas kenianos y etíopes muy fuertes, en la carrerea veré quién va más fuerte y seguiré su ritmo para luego dar el golpe”, finalizó la exigente corredora.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4