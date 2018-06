Las 5 razones del título de Colombia en los Suramericanos

Este viernes la delegación nacional superó a Brasil en un cerrado e histórico final; por solo cuatro medallas de oro Colombia ganó por segunda vez los Juegos Suramericanos, tras el triunfo en el 2010.

1. Los deportes fuertes en la medallería

Ciclismo fue la actividad clave para el título, pues aportó 14 metales dorados, cinco más que en el 2014. El boxeo superó en un 100 por ciento la actuación en Chile, pues esta vez en Bolivia consiguió 6 oros. El patinaje logró esta vez 7 primeros puestos por dos del 2014 y en esa cosecha entra el tiro con arco, que en Bolivia llegó a siete metales preciados. El atletismo subió, pues en Perú logró 7 oros y esta vez llegó a 9, y allí la delegación nacional definió el título.

2. Los que quedaron en deuda

El equipo colombiano pudo asegurar el triunfo con más oros a su favor, pero las pesas bajó su producción y aportó 6, pero no pudieron competir Francisco y Luis Javier Mosquera así como Leidy Solís, quienes fueron bajas importantes. Igual le pasó al BMX, que no contó con mariana Pajón, lesionada, y en Cochabamba (Bolivia), de registró victoria en ninguna de las dos finales. La gimnasia, que en el 2014 fue importante y aportó cinco metales dorados esta vez bajó a dos.

3. Brasil llevó una delegación mixta

Los brasileños priorizan su preparación para los Juegos Olímpicos en los mundiales de cada deporte y en las copas mundo. A los Juegos Suramericanos no envían a lo mejor de sus nómina y en los Juegos Panamericanos sí tratar de llevar a atletas de élite. En Bolivia no fue la excepción y como ha sido tradición en ellos no participación con sus deportistas fuertes en la mayoría de los torneos, algo que aprovechó Colombia para asegurar el segundo título de las justas.

4. Los deportistas multimedallistas

Isabella Arcila (natación) ganó 3 oros y 3 platas, un buen botín que la convirtió en la atleta más lauredada de la delegación colombiana en los Suramericanos y una de las más destacadas en la lista de participantes de todos los Juegos. Solo fue superada por seis atletas que ganaron 4. Le siguió en méritos la ciclista Martha Bayona, que ganó 3 metales dorados, al igual que Sara López Bueno y Carlos Cardona (tiro con arco), Jorge Murillo (natación) y Catalina Paláez (squash).

5. Subió el número de deportes con oros

Comparando la participación de los colombianos en los Juegos Suramericanos del 2014 y los que terminaron ayer en Bolivia, se ve un aumento de deportes que ganaron oros. Hace 4 años fueron 18 los que aportaron primeros puestos para el segundo lugar en la tabla de metales, detrás de los brasileños, mientras que en esa ocasión se apuntaron en la lista con medallas de oro 25, lo que hay que destacar. Eso se debe ver reflejado en los Centroamericanos y del Caribe.

Tabla de medallería

Puesto/ país/ oro/plata/bronce/total



1. Colombia 94 74 71 239

2. Brasil 90 58 56 204

3. Venezuela 43 59 55 157

4. Argentina 42 60 63 165

5. Chile 38 34 60 132

6. Ecuador 25 17 52 94

7. Perú 22 29 41 92

8. Paraguay 6 10 14 30

9. Uruguay 5 10 17 32

10. Bolivia 4 15 15 34

11. Panamá 2 4 4 10

12. Surinam 2 4 4 10

13. Aruba 0 2 1 3

14. Guyana 0 1 4 5







