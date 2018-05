La saga del dopaje ruso sigue en la agenda de la AMA

16 de mayo 2018 , 08:01 a.m.

El dopaje en el deporte ruso y un nuevo escándalo de corrupción en el biatlón estarán en la agenda de la reunión del consejo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) esta semana en Montreal.

La AMA debería abordar el caso de la Agencia antidopaje rusa (Rusada), el miércoles en la reunión del consejo ejecutivo, y los resultados de las discusiones se presentarán el jueves a los 38 miembros de la junta, que representan a los gobiernos y el movimiento deportivo.



Durante los meses, la Rusada se convirtió en el tema de un enfrentamiento entre la Agencia Mundial Antidopaje y Moscú.



La agencia rusa fue suspendida el 18 de noviembre de 2015, al comienzo del escándalo de dopaje que comenzó en el atletismo y condujo a la revelación de un sistema institucional entre 2011 y 2015, que afecta a todos los deportes y a cientos de atletas.



Desde entonces, la AMA ha impuesto una larga lista de criterios para que Rusada restablezca el rango de agencias "que cumplen" con el Código Mundial Antidopaje. La agencia rusa pudo reanudar las pruebas en 2017, pero bajo supervisión internacional.



Copa Mundial

A los ojos de la AMA aún no se han cumplido dos condiciones: quiere tener acceso al laboratorio antidopaje de Moscú pero Rusia responde que es imposible, que el laboratorio está bajo su propia investigación, y todavía está pendiente de que las autoridades rusas reconozcan las conclusiones del informe McLaren, que en 2016 sacó a la luz la dimensión del dopaje en el deporte de Rusia.



Rusia siempre se ha abstenido de hacerlo dejando ir a algunos de sus líderes, incluido el ex director del laboratorio de Moscú, Grigori Rodchenkov, que ahora es un refugiado en los Estados Unidos.



La batalla adquiere una nueva resonancia cuando Rusia se prepara para ser sede del Mundial de fútbol en junio y julio próximos. Si durante la Copa del Mundo el programa antidopaje será administrado por la FIFA, y las muestras enviadas a laboratorios fuera de Rusia para su análisis, mantener la suspensión de la Rusada sería malo. En el atletismo, las consecuencias no son solo simbólicas.



La reinstauración de la Rusada entre las agencias que cumplen es una de las condiciones para que la Federación Internacional (IAAF) levante la suspensión de Rusia, privada de atletismo en los Juegos Olímpicos de Rio-2016 y en el Mundial de Londres-2017, con la excepción de delegaciones de atletas de ese país bajo bandera neutral.



Y Rusia, privada de la bandera y el himno en los Juegos de Invierno de Pyeongchang-2018, ha visto un nuevo frente abierto, con la acusación de haber corrompido la cumbre de la Federación Internacional de Biatlón (IBU) para proteger a los atletas sospechosos en los pasaportes biológicos.



Como resultado de la investigación de la AMA, que pasó a la policía austriaca y noruega, el presidente de la IBU, Anders Besseberg, fue obligado a renunciar en abril.



AFP