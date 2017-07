La renovación es la vieja cuenta pendiente del baloncesto local

Surgió la inquietud en la redacción de Deportes sobre quién era la máxima figura de la actual Liga Profesional de Baloncesto local. Rápidamente se dijo que habría que mirar por los lados de Fastbreak, del Valle, el superequipo del campeonato, finalista de la Liga, que solo acumula una derrota entre la fase regular y las semifinales. De inmediato, se puso el nombre de Stalin Ortiz sobre la mesa. ¡Sí, Stalin Ortiz! El jugador de 36 años que viene siendo referente de este deporte desde hace mucho, mucho tiempo, por lo menos 15 años. Y quedó la duda en el aire… ¿no ha existido renovación ni recambio?

Recientemente se conoció la preselección de Colombia para la Copa América de baloncesto y aunque hay varios nuevos valores que se encuentran jugando en Estados Unidos, los nombres locales, en su mayoría, son los mismos de siempre: John Hernández, Stalin Ortiz, Édgar Moreno, Michael Hinestroza, por nombrar algunos, nombres que también aparecen cuando algún equipo colombiano disputa un torneo internacional. Para algunos pueden ser la base, pero para otros no hay un avance.



Uno de los máximos conocedores de este proceso durante varios años es Hernán Darío Giraldo, hoy en día entrenador de Academia de la Montaña, quien asegura contundentemente que no hay recambio y los equipos profesionales no se han interesado por darles oportunidades a los jóvenes.

“El único equipo que tiene renovación es Academia, los demás conjuntos, no. Por eso se siguen escuchando los Stalin, los Hernández, los Moreno. Respeto a los entrenadores, pero les digo que no les dé miedo perder y se atrevan a poner a los pelao’s nuevos”, le dijo Giraldo a EL TIEMPO.



Además, el estratega de Academia aseguró que es bueno tener a los jugadores experimentados, pero en algún momento los espectadores ya se cansarán de ver a los mismos. “La afición se cansa de ver los mismos jugadores de siempre. Obvio, son deportistas que le han dado gloria al baloncesto colombiano, pero si no metemos jugadores jóvenes, va a ser muy difícil que en 4 o 5 años tengamos una selección realmente buena y una liga que se oxigene para que la gente vaya a los coliseos a ver nuevas figuras”, añadió.



Finalmente, Giraldo pide que se cree una liga nacional con jugadores jóvenes para que aparezcan basquetbolistas como Simón Granados (Academia de la Montaña), el único deportista que podría pelearle el podio a Ortiz como la figura del campeonato, pues es una revelación que tiene números destacados: 13,5 puntos, 4,8 asistencias, 2,6 rebotes y 1,07 robos.



“Metámonos de lleno a hacer una liga nacional como se hace en Venezuela, de puros criollos. Hay que hacer una sub-21, que se les haga un torneo para que en el futuro puedan surtir a los equipos”, concluyó.

Contraparte

José Tapias, otro de los grandes trabajadores del baloncesto colombiano, también reconoce la importancia de tener unas canteras sólidas que provean de jugadores a los equipos en el futuro. Sin embargo, él asegura que en Colombia los equipos sí trabajan en esas divisiones inferiores, una diferencia que tiene con Hernán Daría Giraldo.

“Los equipos están haciendo su trabajo. Piratas, de Bogotá tiene su cantera para que pueda surtirse, pero se ha querido mantener un núcleo. Carlos Parra (dirigente de Caciques de Valledupar) ha tenido siempre su cantera. Águilas, de Tunja, y Fastbreak, (del Valle), tienen su escuela”, aseguró Tapias.



Además, señaló que en Colombia los equipos sí participan en torneos juveniles. “Es necesario tener jugadores de recambio y así se quiera o no hay que trabajar su cantera. Se ha participado en torneos nacionales. Es lógico que eso hace que se presente una fuerza en las finanzas, pero los equipos sí o sí van a tener que trabajar la cantera”.



Finalmente, pensando en la renovación del torneo y en selecciones, Tapias afirmó que se “habla de 10 años para hacer un cambio generacional, estando a tope”, y que los jugadores veteranos de la Liga se mantienen vigentes, porque “son generaciones, por eso se hacen presentes a lo largo de un tiempo”.



El tiempo avanza y se hace necesario que se encuentren nuevos talentos para que los jugadores veteranos entreguen su legado.



