La Liga de Baloncesto local, entre apuros y necesidades

Como un barco a la deriva que por fin encontró un norte al cual apuntar su rumbo, la Liga Profesional de Baloncesto local volverá a aparecer después de varios meses de inactividad, desplantes y promesas.



Claro, regresará el próximo 13 de mayo con enmendaduras que esperan no se interpongan en el camino de una buena realización del campeonato.

El torneo local vive desde el año pasado una época de transición, cambios y una profesionalización que le ha ocasionado desarrollar, por lo menos, un campeonato al año.



Luego de que Coldeportes, por el buen funcionamiento del baloncesto nacional, le exigiera que ningún equipo podía estar por fuera del Sistema Nacional del Deporte, el anterior patrocinador oficial (Directv) lo acompañó durante el primer semestre del 2016, pero ahí se despidió, lo que dejó a la Federación Colombiana de Baloncesto y a la División Profesional de Baloncesto (DPB) en serios apuros, tanto así que no hubo Liga 2016-II, porque faltó músculo económico, además de la necesidad de negociar los derechos de televisión para su sostenimiento.



Sin embargo, la urgencia de volver a la competición por compromisos internacionales con la Selección Colombia en la Copa América (del 25 de agosto al 3 de septiembre) obligaron a la federación y a la DPB a comenzar el torneo local el sábado 29 de abril con recursos propios y sin un gran patrocinador.

Pero el jueves pasado, las dos entidades determinaron en asamblea el comienzo de la Liga el 13 de mayo.



La razón para tomar esa decisión es que esa fecha posibilitará la evaluación de la participación de algunos clubes que han solicitado su inclusión a partir del primer torneo del 2017. “Estamos conscientes de que la vinculación de otros clubes redundará en beneficio del baloncesto nacional, ya que es conocida la importancia e interés de varias regiones del país como canteras basqueteras, como es el caso del Valle del Cauca. Asimismo, entendemos que su participación se dará, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los estatutos de la DPB”, anotó el presidente de la federación, Jorge Armando García, quien afirmó que esta primera temporada la podemos calificar como de transición, ya que el torneo 2017-2018 se iniciará en octubre.



Según el comunicado, “El inicio en esta fecha permitirá afinar los últimos detalles de producción para la difusión de la temporada a través de canales regionales, nacionales y otros medios que ya se han vinculado. Ya se sabe que Halcones de Cúcuta no participará en esta Liga, así que por ahora salen los otros siete equipos que tienen el reconocimiento de Coldeportes (Piratas de Bogotá, Academia de la Montaña, Águilas de Tunja, Búcaros de Santander, Cóndores de Cundinamarca, Cimarrones de Chocó y Sabios de Manizales), pero se espera que no sean los únicos equipos que compitan en este torneo.



La posibilidad de que llegue un octavo quinteto está cerca, pero el equipo del Valle debe recibir el aval y los permisos del máximo ente del deporte nacional. La Liga tendrá el mismo formato que la anterior y se disputará hasta agosto.

Las cuentas

El tema económico está muy claro: la Liga costará 760 millones de pesos y el remanente que tienen conjuntamente la federación y la DPB es de 340 millones de pesos. Una noticia dura, porque les hace falta un poco más de la mitad del dinero.



Guillermo Castro, quien comercializaba el Clásico RCN y ayudaba en el Comité Olímpico, es el encargado de buscar el patrocinio y negociar los derechos de televisión, pero ha mantenido un total hermetismo a la hora de dar nombres.



“Ese es el dinero que se tiene de unos remanentes y el valor que tiene la Liga. Además, se contaría con unos patrocinadores pequeños que aportarían 100 millones de pesos y cada equipo debe pagar una inscripción de 25 millones de pesos. No me aventuro a decir los nombres de las empresas que invertirán”, añadió García.



Extraoficialmente, este diario conoció que RCN sería el canal oficial del baloncesto colombiano y los canales regionales también transmitirán algunos juegos.



Para Jonathan Rodríguez, jugador de Academia y el mejor extranjero de la Liga, será un torneo raro y de mucha lucha. “Es algo nuevo para la Liga, para los dueños de los equipos, para la federación, que aquí se van a probar cómo se pueden mover sin un patrocinador grande. Tienen que establecer comunicación entre los dueños con el mismo objetivo: mejorar el baloncesto colombiano”.



Así piensa Bernardo González, DT de Búcaros, quien aspira a que la Liga sea un éxito: “Espero que el torneo se mantenga sin problemas y que sirva para el crecimiento de este deporte en el país”.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4