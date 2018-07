‘La Bestia’ recibe el Open (opinión)

El campo de Carnoustie, en la costa este de Escocia, conocido como ‘la Bestia’ por sus inmensas dificultades, recibe por octava vez el Open Británico, en su edición 147.

Como ocurre con todos los links británicos, gran parte del desafío de Carnoustie estriba en cómo se va a comportar el clima. Cuando aparece, el viento se vuelve infernal, y, como su recorrido no tiene más de dos hoyos consecutivos en la misma dirección, los jugadores tienen que pelear con Eolo desde todos los ángulos posibles. Si a esto le agregamos sus terroríficos búnkeres y los arroyos de fuertes corrientes, tenemos que concluir que ‘la Bestia’ no tiene hoyo fácil ni da tregua alguna a los jugadores.

Lo mejor del golf mundial enfrenta el reto del tercer major del año, sin un favorito claro para hacerse con la Jarra el próximo domingo. Sin duda, la presencia de Tiger Woods, quien no había estado en el Open desde el 2015, será uno de los grandes atractivos. El estadounidense, que ha ganado en tres ocasiones pero nunca en Carnoustie, espera tener una nueva oportunidad. “ Cada torneo me siento mucho mejor porque estoy empezando a jugar golf otra vez. Volver a Carnoustie es una bendición, todo va un poco mejor, así que quién sabe”, manifestó el segundo ganador de majors de todos los tiempos (14).



El grupo de los jóvenes, comandado por el defensor del título, Jordan Spieth, brindará una batalla fenomenal. Rory McIlroy, Dustin Johnson, Jason Day, Justin Thomas, Rickie Fowler y los ganadores del Masters y el US. Open, Patrick Reed y Brooks Koepka, serán protagonistas, sin olvidar los españoles Jon Rahm y Sergio García, quien perdió en desempate con Padraig Harrington la última vez que estuvo el Open en Carnoustie (2007).



Infortunadamente, no tendremos representante colombiano, aunque hay que destacar que Juan Sebastián Muñoz, de gran temporada en el web.com Tour, jugará el torneo alterno al Open, el Barbasol Championship. De Camilo Villegas, salvo las fotos de su bicicleta, poco se sabe últimamente. La escuadra suramericana estará integrada por el argentino Emiliano Grillo, el venezolano Jonattan Vegas y el paraguayo Fabrizio Zanotti.



Sería sensacional que el viento aparezca y así podamos disfrutar de un Open de verdad. Por lo pronto, ‘la Bestia’ está a la espera de quien quiera someterla y así poder besar la Hermosa Jarra de Clarete el próximo domingo.



GERMÁN CALLE

Llegando al ‘green’