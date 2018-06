La batalla por imponer el ritmo de juego, clave en la final de la NBA

Una batalla colosal por el título de la NBA se ha visto entre Warriors de Golden State y Cavaliers de Cleveland. Ambos equipos, en tan solo un partido, exhibieron un derroche de energías, alta intensidad y el orgullo de querer ganar. En su cuarta final consecutiva ha quedado demostrado que ambos equipos se conocen a tal punto que las diferencias son mínimas a la hora de herir al rival. Todo está por suceder y se prevé una serie a siete partidos.

“Noto y aprecio que se le está dando ya el título a Warriors, porque es un equipo que quizá tiene más talento, pero me parece que llegó a esta final maltrecho. Perdió cinco partidos. Cavaliers no es el equipo del año pasado por razones obvias, como son la salida de varios de sus jugadores. Se está descartando a Cavaliers con una facilidad enorme, pero ya veremos”, aseguró Álvaro Martin, especializado analista de la NBA, en una conferencia en la que estuvo presente EL TIEMPO.



El primer partido de la serie, que tuvo que irse a la prórroga, mostró que Warriors tiene problemas en gran parte de los partidos en cuanto a la falta de entendimiento. Sin embargo, Cavaliers apela a su ofensiva, descuidando su defensiva, para ir por el triunfo.



“¿A dónde llega la serie?, eso depende de muchos factores. Siento que Warriors reúne más talento de alto nivel, pero eso no quiere decir que solo por eso vaya a ganar la final fácilmente. A Cavaliers le conviene imponer su ritmo físico. Se está viendo una batalla tremenda en ese aspecto y con cada juego se verá más intensa. La transición de ataque a defensa para Cavaliers es una cuestión de vida o muerte. Hay situaciones en las que Cavaliers puede incomodar a Warriors y le pude ganar. Tendrán que hacer un esfuerzo tremendo que no tiene antecedente. Yo no sé si se van a jugar cuatro o siete partidos. Sí sé que se está descartando a Cavaliers. Es un equipo que se malacostumbró a ganar solo con su ataque. Le falta la rotación defensiva. Contra Warriors debes tener una gran defensiva durante todos los partidos. No vale hacerlo hasta el sexto juego, si es que se llega. La pregunta es si están dispuestos a hacerlo”, añadió Martin.

Warriors ha contado con la fatalidad de no tener a Andre Iguodala por sufrir una contusión lateral en la pierna izquierda. Su juego defensivo es impecable y para marcar a un jugador como LeBron James sería ideal.



“La ausencia de Iguodala es fundamental. Es el mejor en el uno contra uno. Qué pena con Klay Thompson, Draymond Green o Kevin Durant. Le han anotado una canasta cuando debe hacer un marcaje personal. Eso no es negocio para Golden State”, comentó.

LeBron, figurón

Si hay un jugador que se ha destacado es LeBron James. De esta manera también lo ve Martin, quien lo ubica como uno de los mejores de la historia.

“En Estados Unidos está el monte Rushmore y LeBron acaba de tallar su cara ahí. Cavaliers tiene un jugador que mueve el balón de tal manera que genera peligro. Él cambia el juego de los que lo rodean. LeBron tiene el efecto de cambiar el partido sin importar el esquema de su rival. Pero tiene que potenciar a su equipo, sobre todo cuando él no esté en la cancha. Ahora que no le dan las piernas es que se ve que afecta cuando él no está jugando. Tiene que pensar en cómo cambia su estilo de juego para que, cuando no esté, el equipo funcione”, dijo.



Todo está servido para que la batalla colosal se siga viendo durante cada partido. Ninguno quiere perder. En juego no solo está el título, el orgullo también.











FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @FelipeVilla4