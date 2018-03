La AMB brindará ayuda al boxeador Yeison Cohen

Con el ánimo de solidarizarse con el púgil venezolano Yeison Cohen y de aplicar correctivos para eventos boxísticos futuros, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Jesús Mendoza, visitó Barranquilla e hizo anuncios tendientes a prevenir casos como los presentados el pasado viernes en la cartelera organizada por la empresa Cuadrilátero, en la cual su compatriota fue noqueado por Hugo Berrío y posteriormente debió ser operado de un trauma cerebral.

Mendoza ofreció este martes una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el Comisionado Nacional de Boxeo Profesional, Jorge Humberto Klee.



“Queremos respaldar a la familia de este muchacho (Cohen), pero tenemos que buscar la forma de que se haga dentro de un marco legal que no afecte a ninguna de las partes”, dijo Mendoza al anunciar la creación de un fondo mixto con el cual se espera cubrir los gastos de exámenes médicos más rigurosos para los boxeadores que vayan a participar en programas venideros.



“Es cuestión de adaptarnos al marco jurídico que establezca Colombia para poder hacer un fondo de este tipo. Buscaríamos un mecanismo para que se haga, nuestra responsabilidad es que las próximas carteleras tengan mucha más exigencia, va a ser un proceso no tan rápido, pero que tratará de que se vele por la integridad del boxeador, que es una de las cosas que más me preocupa en este deporte”, dijo Mendoza.



El dirigente venezolano contó que el último parte que conoció de la salud de su compatriota seguía siendo de pronóstico reservado. “De ser posible que pueda pasar por toda esta situación requerirá de bastante tiempo de terapia y nosotros estamos dispuestos a brindarle todas las facilidades, en conjunto con la empresa Cuadrilátero. Pero hay que esperar, tener mucha fe y ver qué puede ocurrir”, dijo.



Mendoza insistió en que hay que educar a los boxeadores, crearles conciencia que el boxeo es un deporte de alto riesgo y que sepan que requiere de exámenes médicos periódicos y rigurosos.



Por su parte, Jorge Humberto Klee aconsejó aplicar el reglamento severamente, buscando que el boxeador tome conciencia de que su salud tiene que estar completa cuando sube al ring, y que ello deben entenderlo empresarios y entrenadores.



MANUEL ORTEGA PONCE

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla