Rentería, la enorme gladiadora que lucha por el oro en Tokio 2020

Cuando se habla de la lucha en Colombia, el primer pensamiento que les viene a los colombianos es el nombre de Jackeline Rentería. La carismática deportista vallecaucana le ha dado un rostro de alegría y también de drama a esta dura disciplina olímpica.



Quizá sus destacas actuaciones y sus medallas olímpicas ganadas a puro tesón sobre los tapices han provocado un sentimiento especial, tras ser una doble medallista de bronce olímpica. Su clara intención era alcanzar el esquivo oro en Río de Janeiro, pero el infortunio, en un entrenamiento con el cual cerraba su etapa de preparación en Polonia, se le cruzó en el camino y no le permitió llegar al máximo de sus posibilidades.

Sin embargo, ese episodio ya quedó atrás y la derrota que sufrió a manos de Yuliya Ratkevich, de Azerbaiyán, por 7-3, que acabó con el sueño de medalla en Brasil, ya hace parte de las enseñanzas y el aprendizaje diario que vive la caleña, hecha y formada en el populoso sector de Siloé, el barrio donde se forjó como gladiadora, después de haber intentado en el judo y el boxeo.



Hace tres semanas, en su primera competencia oficial del año tras los Juegos Olímpicos, Jackeline comenzó con pie derecho el nuevo ciclo. Ya recuperada de cualquier dolencia que en su momento le dejó la fractura de mandíbula, que a la postre le truncó en parte llegar al ciento por ciento a Río, la caleña fue la mejor en la categoría de los 63 kilogramos en la Copa Colombia, que se llevó a cabo en La Ceja, Antioquia. Este certamen contó con la participación de casi 300 exponentes de la lucha colombiana, y el Valle del Cauca logró el mayor número de medallas de oro.

El encuentro sirvió de paso para confeccionar la nómina de la selección nacional que representará al país en el Campeonato Panamericano, que se cumplirá en San José (Brasil), del 5 al 7 de mayo.



“Es un orgullo poder representar a mi departamento, que me llevó a la Selección Colombia. El Valle ha hecho un excelente trabajo, y sin mi departamento, no hubiera llegado hasta donde lo he hecho, estoy muy agradecida por eso”, reconoció Jackeline tras la victoria en esa competencia.



David Gutiérrez, técnico de la Selección Colombia de Lucha, consideró que “con ese campeonato comenzó el nuevo ciclo olímpico a Tokio 2020. Esto nos dio la primera medición para saber cómo están los luchadores de cara al Panamericano de Brasil y a los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, objetivos de la temporada”.

Con sacrificio y ganas

Jackeline, ganadora de las preseas de bronce en Pekín 2008 y Londres 2012, considera que para lograr las metas se necesita del sacrificio. Así lo indicó antes de su viaje a Río, donde tenía en mente el oro.

Ahora, más reposada y aplomada, tiene la madurez para apostarle a una nueva medalla, al ansiado oro olímpico, pero también sabe que es paso a paso y con paciencia, pues una nueva presencia olímpica sería a los 34 años, una edad justa para cerrar con broche de oro la que ha sido una carrera llena de satisfacciones, desafíos y alguna que otra decepción.



Además, como incentivo adicional, la vallecaucana reanudó sus estudios de derecho, los cuales ya está terminando. Esta profesión la ayudará para complementar su futuro cuando decida colgar su malla.



Su buen ánimo en el inicio de la temporada se nota en sus redes sociales: “Terminó la Primera Copa Colombia 2017 en la rama femenina, un nuevo reinicio deportivo, con cupo al Campeonato Panamericano en Brasil. Continuando paso a paso mi camino totalmente claro”.



