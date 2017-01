Kevin Durant: la estrella de la NBA se afianza en Warriors

Warriors de Golden State quedó con el sabor amargo hace una temporada de no conquistar el título de la NBA cuando perdió en la final de la NBA 3-4 frente a Cavaliers. El dolor por no poder conquistar su segunda corona de manera consecutiva incomodó. No podían entender cómo quedaron como el quinteto con las mejores estadísticas de la historia del baloncesto de los Estados Unidos y no gritar campeón. Fue por eso que la franquicia californiana decidió dar un golpe de autoridad. Contrató a un viejo zorro, a uno de los mayores exponentes de este deporte en la última década: Kevin Durant llegó al conjunto de Oakland a potenciar y brillar.

El alero de 28 años tenía una dura misión: engranar en un quinteto que es magia pura, que cuando hace transiciones de defensa a ataque hace lo inesperado y deleita con su show. Sin embargo, para Durant no hay nada difícil. Su forma aplicada a la hora de defender, robar balones y encontrar al mejor ubicado de su quinteto revolucionó el juego de Warriors. Llenó de jerarquía a un conjunto que parecía no se podía perfeccionar más.

Nuevas y viejas generaciones del baloncesto de la NBA respetan y aplauden el trabajo de Durant. Lo ven como un jugador con grandes arrestos físicos y clave a la hora de generar peligro. Gary Payton y Shawn Marion, ambos campeones del baloncesto de EE. UU., con Heat de Miami y Mavericks de Dallas, además de medallistas olímpicos, reconocieron, en charla con EL TIEMPO, que su forma de destruir y penetrar a las defensas, junto con sus lanzamientos son únicos de un jugador excepcional.

(Le puede interesar: Kevin Durant es nuevo jugador de Warriors de Golden State)

“Creo que Durant está teniendo una gran temporada y se ha acoplado muy bien a Warriors. Está jugando como él sabe jugar. Entró y se apoderó de un equipo que de por sí ya era bastante bueno. Está anotando y veo mucha más versatilidad. Está jugando como defensa un poco, bloquea la pelota y lanza muy bien. Pero sobretodo, está jugando en equipo, nunca lo había visto jugar así, buscando a otros jugadores para pasarles la pelota. Busca a Klay Thompson, busca a Draymond Green, los busca a todos”, analizó Payton para este diario.

En igual línea piensa Shawn Marion. “No hay necesidad de que yo responda (risas). No, bueno, pienso que ha tenido un año fantástico hasta ahora. Sus cifras, sus porcentajes de tiro se han incrementado. Así que definitivamente ha mejorado en muchas áreas de su juego y está teniendo un gran año hasta ahora”.

Una de las razones por las que Durant tiene mayor efectividad en esta campaña, según Payton y Marion, es por la posibilidad que le brinda Warriors de no ser el único salvador. Cuando Kevin jugaba en Thunder se le veía más forzado, porque todo dependía de él o de Russell Westbrook.

“Sus estadísticas son mejores aquí (Warriors) que en Oklahoma, porque no tiene que lanzar tantas veces, no tiene que hacer tiros de suerte, no tiene que cargar él con toda la responsabilidad sobre su espalda, sino que tiene más jugadores a su alrededor, así que no tiene que hacer tiros arriesgados o forzados que le bajan sus estadísticas y cuando sí hace tiros pues son efectivos y eso sube sus cifras”, añadió Gary Payton, uno de los jugadores más recordados históricamente por la afición de Heat de Miami.

En su llegada a Warriors, Kevin Durant está jugando como defensa. Cuando los jugadores vienen hacia la cesta, él se ha comprometido en hacer los movimientos para bloquear al mejor jugador de cada equipo. Usualmente él no hacía eso. Es algo que le ha dado un nuevo estilo.

(Además: LeBron James y Kevin Durant admiten que quisieron ser como Bryant)

“Su rebote definitivamente ha mejorado así como ha aumentado su porcentaje de tiros bloqueados. Creo que está bloqueando tres tiros por partido que es un crecimiento increíble si lo compara con los tiros bloqueados por juego que estaba haciendo antes. Así que sí creo que se ha tomado en serio el tema de defender y bloquear”, afirmó Marion.

Finalmente, ambos coincidieron en que Durant está teniendo una temporada para por fin alzarse con el título de la NBA. Sin que vaya a resultar el Jugador Más Valioso de la temporada, Durant ha tenido una gran progresión y eso ha ayudado a los Warriors.

“Él definitivamente quiere ganar un campeonato, porque es la razón por la que llegó a Warriors. Creo que su juego solo seguirá mejorando porque tiene que ser ese jugador, ese líder. No creo que esté preocupado por ganar el MVP solo está preocupado por ganar el título. Así que creo que su juego va a mejorar aún más porque se va a comprometer a mejorar el juego de todos los jugadores del equipo”, concluyó Payton.

No ve sus números

Sin embargo, Kevin Durant no piensa en sus números personales. Si él brilla solo en cualquier maderamen no es tan vital como que Warriors tenga la suficiente capacidad de sacar adelante todos los encuentros sin pasar ningún problema. Es tan claro su pensamiento que siempre que es consultado por su rendimiento individual y estadísticas su respuesta es contundente: “No significa nada”.

“Para ser honesto, las estadísticas en realidad no significan nada, al final del juego quieres jugar un gran partido de baloncesto. Siento que no estoy forzando tener los mejores números, no es algo que esté buscando”, ha venido comentando un analítico Durant, que siempre va y le da indicaciones a sus compañeros, antes, durante y después de cada partido.

En un equipo que estaba totalmente construido y en el que se pensaba que la llegada de una superestrella más estaría de sobra, Durant supo encajar a tal punto que todos le tienen un serio respeto y admiración. Pese a ser uno de los rivales que más les dio guerra en las pasadas temporadas, reconocen que su sabiduría está presente para ellos y esto les ha dado un plus diferente a la hora de encarar este campeonato. El liderazgo del alero de 28 años sirve para tener un técnico dentro del terreno de juego.

“Kevin (Durant) es solo quien es, como juega, es un gran pasador, obviamente puede marcar en cualquier momento”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Es uno de nuestros mejores reboteadores. Por ejemplo, que él nos aporte un triple doble en uno o varios partidos es solo un subproducto de quién es”, añadió el estratega, quien solo tiene que cruzar miradas con Durant para que entre los dos se interprete una idea de juego.

Por su parte, Klay Thompson uno de los mejores tripleros de Warriors y de la NBA afirmó: “Es tan fácil jugar con él. Lo hace todo muy bien, se está convirtiendo en alguien enorme para nosotros, esperamos que juegue a ese nivel todo el año para conseguir el título, ha sido tremendo”.

Y es que la muestra del espíritu gallardo que le imprime Durant al equipo líder de su conferencia se vio reflejado en el partido del pasado lunes frente a Cavaliers de Cleveland. Cada minuto de él en cancha era como ver a un comandante de batalla. Movía a sus compañeros con el tradicional motion offense, que dejaron en ridículo a sus rivales. Su trabajo a la hora de robar el balón y saber el momento y a quien entregárselo hicieron de él una de las estrellas del compromiso que ganaron 91-126. Es por eso que los aplausos, buenas palabras de sus coequiperos y reflectores están apuntando sobre él.

La más reciente obra maestra de Durant la realizó el pasado jueves cuando enfrentó a su exequipo, Thunder de Oklahoma. Kevin no tuvo compasión y se exhibió con 40 puntos en el triunfo de Warriors 120-100.

Ahora, este jugador de 2,11 metros, con una excelente capacidad para el tiro exterior y tiro de media distancia sueña con, de una vez por todas, ganar su primer título de la NBA y no solo quedar en los libros como uno de los mejores jugadores de la historia, pero sin ninguna corona. Hoy en día brilla, pero el olimpo aguarda por Kevin Durant en toda su dimensión.

FELIPE VILLAMIZAR M

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4