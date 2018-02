Patinador japonés da positivo en pruebas antidopaje en PyeongChang

13 de febrero 2018 , 01:24 a.m.

El patinador de velocidad japonés Kei Saito, especialista en pista corta, es el primer caso oficial de dopaje en los Juegos Olímpicos de 2018, según anunció este martes el Tribunal Arbitral del Deporte, al frente del caso.

"Kei Saito dio positivo por acetazolamida, un producto diurético inhibidor, en un examen fuera de competición", precisó el TAS, que añadió que el deportista admitió ser "suspendido provisionalmente" y abandonó la villa olímpica.



Saito, de 21 años no participó el sábado en los 1.500 metros, aunque estaba inscrito como suplente en el relevo masculino de los 5.000 metros de este martes.



Saito se convirtió así en el primer japonés que da positivo durante unos Juegos de Invierno.



"Ninguno de los resultados durante los Juegos fue afectado", precisó el TAS en su comunicado. El Comité Olímpico japonés (JOC), pese a no haber reaccionado aún oficialmente, anunció que daría una rueda de prensa a mediodía en Pyeongchang.



Por su parte, el patinador reaccionó ante la acusación. "Quiero pelear para demostrar mi inocencia", afirmó.



"Estoy muy sorprendido (...) nunca he tomado productos dopantes y nunca tuve intención de ocultarlos", se defendió el especialista en patinaje de velocidad en pista corta.



Durante la competición en los Juegos, los controles antidopaje dependen de la Autoridad independiente de exámenes antidopaje (ITA), una nueva estructura dirigida por la antigua ministra francesa de Deportes Valerie Fourneyron.



Durante los Juegos, los casos de dopaje recaen bajo jurisdicción del Tribunal Arbitral de Deporte. El TAS, con sede en Lausana, se desplazó a Pyeongchang con ocasión de la cita olímpica.



