Jueces igualaron pelea a Dayana Cordero

La colombiana Dayana Cordero dominó su pelea en el cuadrilátero para consagrarse campeona absoluta del peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero los jueces decretaron el empate, favoreciendo a la venezolana Mayerlin Rivas, en combate estelar celebrado la noche del miércoles en la Plaza de Toros La Macarena.

Un juez dio ganadora a la venezolana 96-94, mientras los dos restantes anotaron igual: 95-95, lo que significa tablas mayoritaria.



"Gané mi pelea", declaró la colombiana, de 21 años y nativa de Caucasia (Antioquia), tras el espectáculo organizado por Alberto Agámez Producciones.



"Estoy en capacidad de darle otra oportunidad", manifestó Rivas, de 29 años, que exponía el título absoluto de la división de las 118 libras, en que la colombiana es campeona interina.



Tras dos asaltos alternos, el primero para la colombiana y el segundo para la visitante, Cordero dominó gracias a su mejor agresividad y dominio del cuadrilátero.

En el tercero y en el cuarto, por un margen no muy amplio, sin embargo, significativo, especialmente conectando el gancho arriba.



Rivas reaccionó en el quinto, incluso con una derecha que lanzó a las cuerdas a la colombiana. Pero del sexto al noveno, los golpes fueron más frecuentes de la colombiana ante una Rivas desconcertada. Este noveno fue el mejor de Cordero, con una seguidilla de manos que estremecieron a la venezolana.



Creyéndose ganadora, Cordero dejó la iniciativa en el último a Rivas, que se apuntó el asalto, pero eso no le alcanzaba, aparentemente, en el fallo. Sin embargo, los jueces declararon el empate, que le permite a la venezolana seguir como reina absoluta del peso gallo, resultado que fue abucheado por los asistentes al escenario.



En la pelea semiestelar, en el peso welter, el argentino Fabián Maidana derrotó por decisión unánime tras 10 asaltos al venezolano Johann Pérez, ex campeón mundial.



