Camilo ya está listo; Muñoz, en el filo...

Los dos colombianos en el PGA Tour, Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz juegan desde este jueves el último torneo de la temporada, el Wyndham Championship, antes de que el circuito llegue a Nueva York, donde los primeros 125 jugadores comenzarán a disputar los playoff de la FedEx Cup.

Muñoz se juega su última opción de conservar su tarjeta en forma directa para el 2018 para lo cual tendrá que remar y duro: está en la posición 149 en la FedEx Cup y acumula 563.900 dólares en ganancias. Eso le obliga a terminar, por lo menos, entre los cinco primeros del Wyndham, y sin empates.



Hay que advertir que Muñoz no ha tenido una buena temporada: 16 torneos jugados y ocho cortes fallados. Además, ha jugado mal después de su tercer puesto en el The Greenbrier Classic. No pasó los cortes en el John Deere Classic, en el Abierto Británico y en el Barracuda Championship, lo cual no le da muchas esperanzas. De fallar aquí, aún le queda buscar su permanencia en la gran carpa jugando los torneos finales en el web.com Tour. Allí está de 60 en la lista de ganancias.



Por el contrario, Villegas ya recuperó su tarjeta y llega al Wyndham (torneo que ganó en el 2014 cuando se encontraba como Muñoz ahora, en el filo de la navaja) en busca de un nuevo triunfo o de una actuación que le permita mejorar su actual posición en la FedEx (108) para acometer los playoff con mayor comodidad y tratar de avanzar en esta dura carrera: al segundo torneo de esta fase, el Dell en Boston, llegan 100; al tercero, el BMW, en Lake Forest, van 70, y la final en The Tour Champioship, en Atlanta, la juegan solo 30.



La temporada 2016-17 se está acabando. Pasaron los Majors con ganadores inéditos, Sergio García (Masters), Brooks Koepka (US Open), Jordan Spieth (British) y la semana pasada, en el PGA Championship, otro de los jóvenes que aspira a tomar el mando del golf, Justin Thomas.



Germán Calle

Para EL TIEMPO