A pesar de la muerte de su mamá, Jossimar va a los Centroamericanos

Al gimnasta colombiano Jossimar Calvo no le ha pasado el dolor que tiene en el alma. El corazón aún llora la pronta partida de su mamá, Nora Moreno, quien el pasado viernes falleció en Cúcuta, tras una delicada cirugía.



A pesar de todo, de que el Comité Olímpico Colombiano (COC) le dijo que tomara la decisión de competir o no en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán inaugurados este jueves en Barranquilla, él le dio el sí a la delegación nacional y hará lo posible por ganar.

La decisión se la dejamos a él y a su entrenador, Jairo Ruiz, quienes analizaron la situación y confirmaron la participación FACEBOOK

TWITTER

No fue fácil, pero es una manera de rendirle homenaje a la memoria de la persona que siempre estuvo a su salo en las buenas y en las malas.



Jossimar ya está en Barranquilla, llegó este martes y se unió al equipo colombiano masculino integrado, además, por Didier Lugo, Andrés Martínez, Javier Sandoval y Carlos Calvo.



“No fue fácil, lo sentí muy triste, y no es para menos; Nora siempre lo acompañó”, le dijo a EL TIEMPO Juan Navor Medina, presidente de la Federación Colombiana de Gimnasia.



Calvo viene de ganar cinco metales doradas y una de plata en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, a finales del año pasado. Y en los Juegos Suramericanos de Cochabamba (Bolivia) se colgó dos metales dorados y uno de plata. “La decisión se la dejamos a él y a su entrenador, Jairo Ruiz, quienes analizaron la situación y confirmaron la participación de Calvo”, le dijo Medina a EL TIEMPO. Jossimar Calvo no la tendrá fácil, porque en las competencias de gimnasia el equipo de Cuba es fuerte.



Dentro de los atletas, la isla tiene a Larduet Manrique, quien es oro fijo en la general individual. Hace cuatro años en Veracruz (México) se impuso en esa prueba, además ganó el oro en caballete y fue plata en suelo, paralelas, barra fija y anillas, mientras que quedó de tercero en equipos.



Manrique viene de ganar el oro en paralelas, caballete y anillas en la Copa Mundo de Portugal.



Sin embargo, y a pesar de su mal momento y de que no ha podido entrenar en las mejores condiciones, el oro al compromiso y a la lealtad ya se lo ganó Jossimar Calvo, y lo dará todo en las competencias de gimnasia para homenajear a Nora.



DEPORTES