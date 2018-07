Jossimar Calvo le dedica el oro en gimnasia a su madre fallecida

El equipo colombiano de gimnasia, encabezado por Jossimar Calvo, se quedó con la medalla de oro en el segundo día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El cucuteño dedicó el metal dorado a su recién fallecida madre.

Gracias DIOS, gracias COLOMBIA, gracias, EQUIPO! Esto va para ti en el cielo, TE AMO! — Jossimar Calvo (@JossimarCalvo) 21 de julio de 2018

Colombia se quedó con el primer puesto al sumar 249.400 puntos, venciendo a Cuba, quien se quedó con la plata al sumar 245.150 puntos y a México, que fue bronce con 236.450 puntos.



Junto a Jossimar, el equipo colombiano se encontraba integrado por Carlos Calvo, Didier Lugo y Javier Sandoval.



El gimnasta dijo que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe para cumplir la voluntad de Nohora Moreno, quien falleció hace una semana.

"Todo el tiempo la tuve en mi mente. En cada una de las modalidades en las que me presenté, me encomendé a mi mamá y a Dios. Estoy aquí logrando un título más para Colombia por ella. Mi mamá quería que estuviera aquí”, expresó el deportista olímpico desde Barranquilla.

“…Solo tú, eres tu quien me ilumina

Mi pequeño talismán

Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana

En los momentos más difíciles fuiste tú ese divan…” Mi Talismán –Ana Gabriel. pic.twitter.com/RnpRkOXn0A — Jossimar Calvo (@JossimarCalvo) 15 de julio de 2018

La madre del deportista murió el pasado 13 de julio en Cúcuta, tras ingresar al quirófano para que se le practicara una cirugía a corazón abierto.



Por su situación personal, el cinco veces ganador de la medalla de oro en la última edición de los Juegos Bolivarianos contempló no competir en las justas que se llevan a cabo en su país, pero al final optó por asistir.



"En la clínica, ella me dijo que quería que ganara. Esto es algo para lo que nunca me preparé, pero lo asimilé de una forma madura. Pensé en ella, en su voluntad y en ayudar a mis compañeros. Estamos muy unidos, por eso no podía dejarlos solos", contó el deportista.



Ahora, el objetivo del colombiano es estar en la final de la general individual de este domingo, una competencia "más fuerte" en la que tendrá como principal rival al cubano Manrique Larduet.







