Jossimar Calvo, el rey de la gimnasia en los Bolivarianos

Desde lejos, rodeado de periodistas, con un poco más de un metro con 60 centímetros, se veía a una de las figuras más importantes de la gimnasia mundial: Jossimar Calvo, quien en estos Juegos Bolivarianos, hasta el momento, ha sido la figura, no solo de la delegación colombiana, sino de las justas.



Calvo venía de ganar cinco oros, una plata y un bronce en los Bolivarianos de Trujillo (Perú) del 2013, y en estos del 2017, en Santa Marta, también se reportó en la tabla de metales.

Por ese antecedente, y por lo que ha hecho en el último ciclo olímpico, Calvo era uno de los deportistas nacionales en los que la delegación tenía grandes aspiraciones de obtener victorias, y cumplió.



El gimnasta nortesantandereano ganó el oro en el all around, equipos, arzones, suelo y paralelas; además, consiguió la plata en anillas y se le escapó el primer lugar en la barra fija, una de sus especialidades, pero tuvo dos caídas y no pudo recuperarse.

Carismático, a pesar del cansancio que dejan los días de competencia, Jossimar habló de la importancia que tienen estos juegos no solo para su preparación olímpica, sino también para el resto del país.

A pesar de sus triunfos, Jossimar se muestra como una persona sencilla, tranquila, enfocado en sus objetivos y logros, pero que al mismo tiempo reconoce la importancia que tiene el equipo colombiano, y reitera a menudo la confianza que tiene en ellos para seguir dejando el nombre del país en alto.

“Estoy satisfecho con lo que he hecho. A estos Juegos vinimos a ganar y hasta el momento estoy contento. Ahora, a seguir en la pelea”, precisó Calvo.

El gimnasta invitó a los jóvenes a que realicen sus sueños y que encuentren en el deporte una forma de superarse y de salir adelante.



“El deporte es muy bonito, cambia vidas, te ayuda a crecer como persona y sobre todo te llena de orgullo al poder cumplir todas tus metas; por eso siempre toca realizar las cosas con pasión y nunca dejar de soñar por todo lo que se quiere”, manifestó.



Este año, Jossimar Calvo ganó el oro en paralelas en la Copa Mundo de Croacia y fue el campeón en la de Hungría, pero en la barra fija. Asimismo, obtuvo la de plata en la Copa Mundo de Eslovenia en paralelas, y en la de Bulgaria fue segundo en el mismo aparato.



Calvo cerró una participación gloriosa en los Juegos Bolivarianos del 2017 y al final de los mismos, sin duda, estará en la pelea del deportista multimedallista de unas justas en las que confirmó su gran talento.

Colombia quiere arrasar en el ciclismo de ruta

El ciclismo es uno de los deportes fuertes de Colombia para ganar los Juegos Bolivarianos. Y esta disciplina arranca hoy con las pruebas contrarreloj femenina, de 30 km, y de varones, sobre 40 km.



Carlos Ramírez y Rodrigo Contreras irán en hombres, mientras que Ana Sanabria y Lorena Colmenares serán las mujeres.



Colombia, en las justas del 2013, ganó las dos cronos, con Brayan Ramírez y María Luisa Calle, y esta vez no se está lejos de repetir. “Hicimos unas prácticas y Ramírez y Contreras fueron los mejores, por eso tienen la responsabilidad”, señaló Carlos M. Jaramillo, el DT.



La prueba de fondo de damas, de 80 km, será el viernes y además de Sanabria y Colmenares estarán Lorena Vargas, Carolina Peñuela y Paola Patiño.



En hombres, aparte de Contreras y Ramírez, la escuadra colombiana estará integrada por Luis F. Laverde, Juan Pablo Suárez y el embalador Nelson Soto, quienes correrán el sábado sobre 160 km.

Víctor Castellanos

Para EL TIEMPO