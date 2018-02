José Montaña dio el primer paso en la marcha 2018

El frenesí, el delirio, el agite de las pulsaciones del corazón en el esfuerzo máximo de la competencia en las extensas marchas que afronta a tope contrastan con el aplomo y la serenidad con la que habla José Leonardo Montaña, el andarín bogotano que el domingo pasado se proclamó ganador de los 20 kilómetros en los Campeonatos Nacionales de Marcha que se cumplieron en Pitalito (Huila), prueba en la que derrotó en su propio patio al campeón mundial Éider Arévalo.

Claro, no es la primera vez que vence al número uno de la marcha colombiana. En realidad, compiten desde la categoría infantil y luego en la juvenil. En esa época, Montaña tuvo predominio, pero de a poco Arévalo fue acortando distancias y se alternaban las victorias. El primero se inclinó por la agotadora distancia de los 50 km, mientras que Éider se metió de lleno en los 20 km, tramo en el que ya consiguió ser el rey universal en la categoría juvenil y el año pasado en mayores, con toda la élite en el Mundial de Atletismo de Londres.



José Leonardo se crió en Bosa, en el sur de la capital del país, influenciado por una familia que siempre vio el deporte como proyecto de vida. Su abuelo, José Antonio, fue atleta, futbolista, ciclista y hasta torero; y su papá, también llamado José Antonio, fue ciclista aficionado, por lo que quiso que su hijo fuera más allá y por eso lo apoyó desde niño en esta especialidad del atletismo.

El objetivo era estar sobre 1 h 24 m y terminamos en 1 h 24 m 1 s, lo que muestra que estamos rápidos pensando en que vienen los 50 km en el Challenger Internacional de Dudince (Eslovaquia), en un mes

“Quería salir a hacer una buena marca, para buscar completar el equipo de 20 km que representará al país en el Mundial de Marcha en Taicang (China). El objetivo era estar sobre 1 h 24 m y terminamos en 1 h 24 m 1 s, lo que muestra que estamos rápidos pensando en que vienen los 50 km en el Challenger Internacional de Dudince (Eslovaquia), en un mes”, dijo el nuevo campeón nacional de marcha en los 20 km, que aventajó por 43 segundos a Arévalo, segundo en el podio.



José Leonardo es muy claro en sus objetivos de la temporada: el Challenger de Dudince, el Mundial de Marcha de China (mayo) y la prueba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla (20 de julio al 5 de agosto) y para eso ha diseñado un plan de preparación.

Pensando en el Mundial

Tras su primera victoria del año, ya se enfoca en los 50 km del Challenger de Eslovenia, bajo la orientación de su entrenadora Sandra Zapata, marchista colombiana que participó en dos olimpiadas.

Después me di cuenta de que era una gran fórmula, me daba satisfacciones y mejoraba mi nivel de vida

Su primer guía fue Carlos Garavito, quien vio el potencial que tenía y lo puso a entrenar en El Salitre. Allí comenzó a despuntar y luego estuvo bajo la orientación de Olga Ladino, quien fue su entrenadora de alto rendimiento. “No fue fácil el comienzo, con 14 años era difícil encontrar un espacio en la marcha, pero fui mejorando y le tomé amor al deporte. Después me di cuenta de que era una gran fórmula, me daba satisfacciones y mejoraba mi nivel de vida”, confiesa el andarín que ya ha sido campeón bolivariano, suramericano y participó en los Olímpicos de Río 2014 en los 50 km, competencia en la que se retiró en el kilómetro 30 por una dolencia muscular.

Se quiere sacar esa espina. Por eso su meta es estar en la línea de partida en su especialidad en los Olímpicos de Tokio 2020.



Al margen de la rivalidad deportiva, con Éider y Esteban Soto, otro de los marchistas que hacen parte de la nueva generación de este deporte, sostienen una férrea amistad. Se ayudan tanto en las competencias como fuera de ellas.



“Leonardo demostró que es el atleta que necesitamos para hacer equipo en el Mundial de China. Queremos un equipo fuerte para estar en punta y subir al podio”, dijo Éider.



El mejor tiempo de José en 20 km es de 1 h 22 m 3 s y en 50 km 3 h 52 m, por lo que otro de sus objetivos es mejorar los registros para codearse con la crema y nata de la marcha universal. Los campeones mundiales están en 3 h 50 m.



Por eso, cada día en sus entrenamientos entrega lo máximo. Así como lo ha hecho en sus estudios de séptimo semestre de ingeniería electrónica en la Universidad Antonio Nariño.

Esto es de sacrificios. Trasnochar para cumplir con los trabajos de la U, y alternar los entrenamiento.

“Esto es de sacrificios. Trasnochar para cumplir con los trabajos de la U, y alternar los entrenamiento. Siempre fui bueno para las matemáticas y veo en la marcha un estilo de vida. Hay que asumir retos”, remata Montaña, quien entrena diario a doble jornada para ser el mejor en una distancia muy exigente, que desgasta, pero en la que, por velocidad, sabe que puede alcanzar algo grande.



Y detrás de José Leonardo viene su hermana menor, Natalia Andrea, quien fue subcampeona en la categoría sub-20 en los 10 km. La dinastía Montaña en la marcha colombiana está asegurada.





Javier Arana

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @arana_javier