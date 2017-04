Jorge Arias, al Ironman 70.3 en Perú

El colombiano Jorge Arias estará, este domingo, en el Ironman 70.3 Perú, una de las pruebas más exigentes y prestigiosas de triatlón y que a la fecha se ha realizado en más de 240 sedes del mundo.

El circuito, aprobado por la Corporación Mundial de Triatlón, se llevará a cabo en la Costa Verde y consta de 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo, y 21,1 km de atletismo. La suma de estas distancias son 113 km, aproximadamente, 70.3 millas, de ahí el nombre.



Arias es integrante del Team Herbalife y estará en el Perú, luego de lograr el primero puesto en el Ironman del Salvador en septiembre de 2016 y ocupar el noveno lugar en el Ironman de Cartagena en diciembre del mismo año, siendo el regreso perfecto después de superar una lesión que lo alejó por año y medio de las competencias.



Así, Arias continúa sumando experiencia en su palmarés deportivo, en los cuales se destacan: medalla de Oro en los Juegos Bolivarianos 2008, Centroamericanos 2009 y Suramericanos 2010, pertenecientes al ciclo Olímpico de Londres 2012 y medallista en pruebas continentales 2008 y mundiales 2010.



“Ha sido un camino duro, con días de retos, de alegrías, de frustraciones, pero muy gratificante porque ya no solo soy Jorge Arias, ahora soy Jorge Arias del Team Herbalife y para mí el sueño continúa porque quiero llegar más lejos, dijo.



A Arias, se le suman 5 atletas del Team Herbalife de Centro y Suramérica y los Estados Unidos: Heather Jackson de los Estados Unidos, Aida Turcios de El Salvador, Felipe Barraza de Chile, Andrés Chirinos de Perú y Raúl Tejada de Guatemala. Estos 6 deportistas son acompañados por Herbalife con la mejor nutrición para las exigencias que demanda un triatlón de estas características.



Este evento de talla mundial, conocido como medio Ironman, atrae en esta primera edición, a 1,600 participantes, de los cuales mil son extranjeros provenientes de 40 países, entrando así a la lista de una de las iniciativas deportivas más importantes para la promoción turística. Al respecto, Arturo Bayly, miembro del comité organizador, resalta la importancia del Herbalife Ironman 70.3 Perú.



“Nos estamos preparando para una prueba que está considerada como el deporte más difícil de la historia, tanto a nivel aficionado como profesional. Perú será parte de un circuito mundial y es clave, ya que los ganadores en su categoría clasificarán para el Mundial de Ironman 70.3 en Tennessee, EEUU”, comentó Bayly.



Sobre el circuito, Bayly asegura que se han tomado todas las medidas de seguridad y logística para llevar a cabo un despliegue de gran magnitud. “El Herbalife Ironman 70.3 Perú significa una inversión de 800 mil dólares como organización. Se han coordinado diversos temas de seguridad para que los participantes y asistentes no sufran contratiempos”, asegura.



La carrera inicia a las 6.45 a.m. en Agua Dulce con la disciplina de natación y culminará 8.30 horas después, que es el tiempo que la organización otorga para completar todo el circuito, por lo que se cerrará la Costa Verde desde las 4.00 a.m. hasta las 4.00 p.m.



“Invitamos a las personas a que nos acompañen a alentar a los participantes y vivan de cerca esta fiesta deportiva. Tenemos la suerte de poder recibir atletas de todo el mundo, entre amateurs y profesionales, quienes pondrán a prueba sus habilidades; será todo un espectáculo”, finalizó Bayly.



Con información de la oficina de prensa