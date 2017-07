Jordan Spieth brilló en el Abierto Británico: nuevo líder 

El golfista estadounidense Jordan Spieth ha tomado distancia del resto de competidores en la segunda jornada del Abierto Británico, que se disputa esta semana en Royal Birkdale, en la costa noroeste de Inglaterra.

Spieth, ganador del Masters y el Abierto de Estados Unidos de 2015, llegó al segundo día como colíder, junto con sus compatriotas Matt Kuchar y Brooks Koepka, y logró arrancarle otro golpe al campo en medio de la tormenta para terminar líder en solitario con -6.

No pensé que iba a llegar a siete bajo el par durante la ronda, estoy muy contento con el resultado final FACEBOOK

TWITTER

"No pensé que iba a llegar a siete bajo el par durante la ronda, estoy muy contento con el resultado final", dijo el joven golfista texano, que se ha destacado de la decena de jugadores que se mantienen por debajo del par, encabezados por Kuchar (-4).

Hoy puedo descansar por la tarde y ver como intentan sobrevivir en el campo FACEBOOK

TWITTER

"Hoy puedo descansar por la tarde y ver como intentan sobrevivir en el campo", dijo después de su ronda de la mañana Matt Kuchar, que no había destacado hasta ahora en su docena de participaciones en el Abierto Británico.



El norirlandés Rory McIlroy, ganador de cuatro grandes y de la Fedex Cup en 2016, "luchó" durante su ronda de dos bajo el par, y se coló entre los primeros puestos (-1), después de haber estado a once golpes de los líderes el día anterior.



A diferencia de Kuchar, McIlroy decidió que "había pensado suficiente en el golf y no necesitaba ver a sus competidores por la tarde". Se cumplieron los pronósticos de mal tiempo y malos resultados, y el viento se llevó por delante a varios favoritos, como el sudafricano Louis Oosthuizen (+11) y el estadounidense Phil Mickelson (+10), ganadores de varios grandes y de ediciones anteriores del Open Británico.

El golfista estadounidense Jordan Spieth durante el Abierto Británico de golf. Foto: EFE

"En este campo tienden a soplar todo tipo de vientos", dijo Mickelson, a cinco golpes de un corte para el fin de semana que fue subiendo a medida que amainaba el viento y arreciaba la lluvia, y terminó en +5.



En cambio, el viento siguió soplando a favor del inglés Ian Poulter, que había tenido que jugar la clasificatoria de Woburn, su campo local en las afueras de Londres, para poder jugar su décimo sexto Abierto Británico.



"Estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo y, si puedo, me va a encantar sujetar la jarra de clarete con las dos manos", dijo Poulter, que revalidó su -3 del día anterior y terminó empatado en el tercer puesto con el estadounidense Brooks Koepka (-3).

El estadounidense Phil Mickelson, durante el Abierto Británico de golf. Foto: AFP

Los españoles Rafa Cabrera Bello (par), Sergio García (+2) y Jon Rahm (+3) también sobrevivieron la complicada segunda jornada y mantienen las opciones de llevarse a España la jarra de clarete, 29 años después de la victoria del difunto Severiano Ballesteros en Royal Lytham and Saint Annes.



No corrieron la misma suerte el español Pablo Larrázabal (+6), el paraguayo Fabrizio Zanotti (+7), el argentino Emiliano Grillo (+9), el venezolano Jhonattan Vegas (+11) y el colombiano Sebastián Muñoz (+13), que se despidieron de Royal Birkdale después de la segunda ronda.



EFE