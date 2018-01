Brillante triunfo de Joaquín Niemann en el LAAC 2018

Nunca antes, cuentan los chilenos que siguen el golf desde hace muchos años, hubo tanta gente siguiendo a un jugador local en un torneo. Y menos en uno aficionado. El responsable de esta alegría se llama Joaquín Niemann, tiene 19 años y es el nuevo campeón del Latin America Amateur Championship.

Niemann dio una demostración brillante en el último día del torneo, con la mejor vuelta de la historia de este certamen, que comenzó a jugarse en 2015. Hizo 63 golpes, uno menos de lo que había conseguido el peruano Julián Perico hace un año en la primera ronda en Panamá. Y ganó por una amplia ventaja: 273 golpes, 11 bajo par, y cinco de ventaja sobre el segundo, el mexicano Álvaro Ortiz.



“¿Qué faltó para ganar? Tal vez romperle una pierna a Joaquín”, bromeó Ortiz en la conferencia de prensa. “Es muy duro cuando estás peleando el torneo y luego te das cuenta de que estás cinco golpes abajo. Me voy con muchas cosas buenas, creo que jugué muy bien”, agregó.



Niemann se aseguró el cupo directo al Masters. No hará uso de los otros premios (las casillas para el último torneo de clasificación al US Open y al Abierto Británico y los cupos al US Amateur y al British Amateur), porque apenas dé su último golpe en Augusta se hará profesional.



El mejor colombiano fue Camilo Aguado, que hizo una ronda consistente, sin errores, en la que acabó con dos bajo par. Quedó a siete de Niemann y a cuatro de Ortiz, quien jugará las clasificaciones para los abiertos británico y estadounidense por ser subcampeón, antes de hacerse profesional en otoño.

El camino al triunfo

La última ronda de un torneo de golf, dentro del campo, es muy particular. Las reacciones de la gente que sigue a los jugadores siempre da una idea de lo que está pasando. Una ovación o un “Uhhhh”, a varios metros de distancia, es la forma en la que los jugadores se enteran de cómo van los rivales.



Y en este caso, en el que la lucha por el título había comenzado tan cerrada antes de la última jornada, pues los jugadores iban muy pendientes de lo que sucedía, más en un campo como este del Prince Of Wales Country Club, en el que todos los hoyos están cerca el uno del otro.



Niemann, el favorito local; Camilo Aguado, el colombiano que más cerca estaba de la punta, y el argentino Jaime López Rivarola iban en el penúltimo grupo que salió al campo. El último lo conformaban el campeón defensor, Tomás ‘Toto’ Gana; el líder tras la tercera ronda, el mexicano Álvaro Ortiz, y el guatemalteco Daniel Gurtner, una de las sorpresas del torneo.



Los que iban detrás de Niemann, al menos unas 600 personas, no oían ni muchos aplausos ni muchas ovaciones acerca del último grupo. Pero sí hicieron una bulla monumental que, seguro, se oyó no solo un hoyo atrás, sino en todo el club, cuando Niemann hizo el golpe que partió en dos la historia de la jornada. Hasta el hoyo 7, venía un golpe bajo par, producto de un birdie en el hoyo 3. López Rivarola también uno abajo y Aguado venía en una serie de pares.



El chileno hizo su tiro de salida en el 8, un par 4 de 378 yardas: la bola alcanzó a pegar en un árbol y terminó en el green, a un metro de la bandera. ¿Suerte de campeón? Tal vez, pero aún le faltaba meter el putt para anotarse águila y, de una vez, montarse del todo en la punta del torneo. Cuando lo metió, llegó la ovación cerrada, los aplausos. E incluso, había gente con la bandera de Chile, que comenzó a agitarse en señal de triunfo.



A partir de ese momento, Niemann se tomó muchísima confianza y empezó a embocarla de todos lados. Entre el 9 y el 14, en el único hoyo en que no hizo birdie fue en el 13. De hecho, tuvo la posibilidad de hacer otra vez un par de águilas. La ventaja fue creciendo y en el 14, y estaba cinco golpes arriba de Ortiz y de Gurtner.



¿Torneo liquidado? Tal vez, pero aún faltaba lo más difícil, los últimos cuatro hoyos del campo, los más difíciles de los primeros días. Pero Niemann los sorteó bien. Incluso falló, por muy poco, un putt para rematar el torneo con birdie. Pero ya la tarea estaba hecha. Sus compatriotas que jugaban el torneo lo esperaban en el borde del green y lo bañaron con agua para festejar la victoria.



Niemann será el tercer chileno en cuatro años que va al Masters. Ya lo hicieron Matías Domínguez en 2015 y Toto Gana el año pasado. Ahora, el nuevo campeón del Latin America Amateur Championship se despedirá en Augusta de su carrera como aficionado. Si no ganaba, esta misma semana se hacía profesional. Aún le queda un hito más.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Santiago de Chile

*Invitado por el LAAC