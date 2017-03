Joakim Noah suspendido con 20 partidos por dopaje

25 de marzo 2017 , 11:58 a.m.

El francés Joakim Noah, de los New York Knicks, hijo de la leyenda del tenis Yannick Noah, fue suspendido este sábado por 20 juegos sin paga por la NBA, tras no pasar un análisis de dopaje.



Noah, de 32 años, que no juega desde que se sometió a una cirugía en la rodilla el mes pasado, dio positivo en la prueba de ‘la sustancia LGD-4033’ que actúa sobre el receptor de andrógenos y que tiene efectos similares a los esteroides anabólicos, anunció la Liga estadounidense de baloncesto (NBA).



La sanción tendrá efecto a partir del primer partido de la temporada regular en que Noah esté en condiciones físicas de jugar. Según la cadena deportiva ESPN, Noah dio positivo en los controles antidoping tras haber consumido un complemento alimentario de venta libre en los comercios.



El canal precisó que la sustancia incriminada, que tiene efectos anabolizantes, ya no figura en la lista de productos prohibidos que entrará en vigencia en la próxima temporada.



Se trata de un nuevo golpe para el ex pivote de los Chicago Bulls, designado como mejor defensa en la NBA en 2013-14, que en los tres últimos años ha sufrido una serie de problemas físicos.



En mayo de 2014 fue operado por primera vez en una rodilla, en 2015-2016 perdió su puesto como titular en Chicago, y debió abandonar los terrenos de juego a comienzos de 2016 tras lesionarse un hombro.



El basquetbolista pensaba relanzar su carrera este año en Nueva York, la ciudad donde creció, luego que los Nicks le ofrecieran un contrato de 72 millones de dólares por cuatro años.



Pero los Knicks conocieron una nueva temporada catastrófica y Noah ha empeorado en sus estadísticas, con un promedio de 5 puntos y 8,8 rebotes en 22,1 minutos de juego por partido.



