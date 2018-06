Jeison Suárez y Sandra Rosas ganaron en la Media Maratón de Cúcuta

La capital de Norte de Santander vivió una verdadera fiesta deportiva con la primera edición de la media maratón, que se disputó este domingo 3 de junio en Cúcuta.



Además de los 1.500 runners que participaron en la naciente carrera, varios de los mejores élites del país engalanaron la prueba y pusieron un punto muy alto en los resultados de la primera edición, que contó con un recorrido certificado y avalado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (Iaaf).

Jeison Suárez, del Equipo Porvenir, y Sandra Rosas, de Paipa, quedarán grabados en la historia de la carrera al convertirse en los primeros campeones.



Suárez definió la competencia desde muy temprano. Cogió el ritmo del venezolano Dídimo Sánchez, quien había salido en punta, pero que en el kilómetro 5 no pudo mantenerse.



En ese momento, el actual campeón bolivariano de media maratón hizo un cambio de ritmo y se fue en solitario, en una travesía de más de 15 km para coronarse campeón, al cruzar la línea de meta en 1 hora, 06 minutos y 41 segundos.



"Sabía que no podía esperar un remate con los demás rivales y me sentí cómodo cuando decidí partir. El recorrido es quizás el mejor en Colombia y muy bueno para buscar marcas a pesar de que hizo viento en algunas partes", dijo el campeón.



Por su parte, entre las damas la encargada de atacar a sus rivales fue Kellys Arias, del Equipo Porvenir, quien hizo varios cambios de ritmo en los primeros 10 km, pero en ese punto Sandra Rosas se sintió fuerte y partió junto a Ángela Figueroa.



"La verdad me sentía muy bien y confiada de lo que había hecho en los entrenamientos con el profesor Fernando López. Este triunfo me da confianza para lo que viene y ahora voy al campeonato nacional para los 5.000 y 10.000 metros", contó Rosas.



La competencia contó con la participación de 1.500 atletas, que se mostraron satisfechos por la excelente organización, hidratación y logística dispuesta para la prueba, tanto en la ruta de 21 km como en la de 10.



Ante el éxito de la Media Maratón de Cúcuta, el alcalde de la ciudad, César Rojas, manifestó la intención de que el año siguiente se cuente con 5.000 atletas e incrementar la premiación.

Resultados:

21 km Abierta damas



1. Sandra Rosas, Boyacá,1:17.41

2. Ángela Figueroa, Bogotá, 1:18,02

3. Kellys Arias, Equipo Porvenir, 1:22,30

4. Claudia Silva, Cúcuta, 1:42,25

5. Liliana Parra, Cúcuta, 1:43.50



21 km Abierta varones



1. Jeison Suárez, Equipo Porvenir, 1:06.41

2. Dídimo Sánchez, Venezuela, 1:07.36

3. José David Cardona, Antioquia, 1:07.52

4. Carlos Sanmartín, Meta, 1:09.04

5. Diego Armando Vera, Diego Vera, 1:09.26



21 km Mayores A damas



1. Nohora Rincón, 1:28.31

2. Merly Díaz, 1:29.21

3. Esneida Pérez, 1:39.31

4. Yiris Álvarez, 1:40.10

5. Luz Marina Durán, 1:52.30







21 km Mayores A varones



1. Juan Carlos Cardona, 1:14.49

2. Julio Solano, 1:15.44

3. Javier Carvallo, 1:17.30

4. Benjamín Bautista, 1:26.33

5. Antonio Calvo, 1:27.00







21 km Mayores B damas



1. Elvira Forero, 1:45:47

2. María Tilcia Arias, 2:05.27

3. Linda Moyano, 2:11.53

4. Nora Mesa, 2:20.48

5. Nohora Díaz, 2:30.21



21 km Mayores B varones



1. Eduardo Cogollo, 1:21.04

2. Chester Moronta, 1:21.26

3. Jeremías Morales, 1:23.22

4. Juan García, 1:23.24

5. Javier Cacua, 1:28







21 km juvenil varones



1. Brayan Suelta, 1:56.10

2. Willy Rubiano, 1:57.03

3. Juan Carlos Bautista, 2:01.03

4. Brayan Gómez, 2:24.54







10 km Abierta damas



1. Yajaira Rubio, 38:09

2. Karla Andrade, 38:43

3. Aura Charris, 49:45

4. Adriana Rivera, 50,22

5. Jessica Gutiérrez, 51:27







10 km Abierta varones



1. José Valera, 32:29

2. Víctor León, 32:42

3. Leonardo Oviedo, 32:49

4. Adrián Flórez, 32:59

5. Christian Navarro, 34:08







10 km Mayores A damas



1. María Reyes, 44:00

2. Orladis Carrascal, 48:10

3. Imera Estrada, 49:59

4. Ginny Luna, 53:59

5. Jiny Clavijo, 54:40









