Jaime Rivarola, único líder del Latin America Amateur Championship

El argentino Jaime López Rivarola asumió el comando en el Latin America Amateur Championship, en una jornada en la que los colombianos no tuvieron una buena jornada y en la que el favorito local, el chileno Joaquín Niemann, tuvo una ronda de ensueño para recuperarse de un mal comienzo y llegar al segundo lugar de la tabla.

El torneo, que se juega en Santiago de Chile, le permite al ganador acceder directamente al Masters de Augusta, al US Amateur y al British Amateur. Además, los dos primeros del certamen podrán acceder a la última fase de clasificación para el US Open y el Abierto Británico.



López Rivarola, recién graduado de la Universidad de Georgia y ya conocido en Colombia, donde ganó en 2012 el Campeonato Internacional Juvenil del San Andrés Golf Club, hizo una ronda de 68 golpes, tres bajo par, para quedar en la punta con un acumulado de 137 impactos (-7). El argentino selló su primer putt para birdie en el hoyo 9, el último de su recorrido.

“Este campo es muy exigente, sobre todo mentalmente. Es muy fácil errar un par de tiros. Trato de conservar la calma, saber que si hago un bogey eso es parte del juego, me mantenía sobre mi plan, sabía que los tiros que hacía me iban a mantener con chance”, declaró López.



A un golpe del argentino está el local Joaquín Niemann, uno de los favoritos para imponerse en el certamen y número uno en la clasificación mundial amateur, que hizo una ronda de ensueño, apoyado por cerca de 400 personas que lo siguieron hoyo a hoyo en su recorrido por el Prince of Wales Country Club de Santiago.



El premio de Niemann para sus seguidores fue un águila en el hoyo 9, el último de su ronda, al embocar la bola desde un bunker. Los 64 golpes de la segunda jornada lo dejaron a un golpe de López Rivarola, y empatado con el campeón del año pasado, el también chileno Tomás ‘Toto’ Gana.

Joaquín Niemann, golfista aficionado. Foto: Enrique Berardi / LAAC

“Había mucha gente siguiéndome y, para ser honesto, creo que es la primera vez que veo tanta gente siguiendo un torneo acá en Chile. En mi caso, me gustó mucho, eso me da una motivación extra”, aseguró Niemann.



La jornada no fue buena para los colombianos, aunque la tabla de posiciones muestra a dos jugadores entre los diez primeros, Carlos Ardila y Pablo Torres. Este último, que había comenzado la segunda ronda como líder, terminó tres golpes arriba del par en la jornada de este domingo, hizo una ronda de +3 que lo dejó a cinco golpes de la punta. Ardila, por su parte, mantuvo un juego con mucha regularidad.

“Las sensaciones fueron muy buenas, le pegué muy bien a la pelota, siento que mi swing está muy bien para el remate del torneo y la verdad, hay que trabajar para embocar un poco más”, dijo Ardila. “La estrategia es mantener lo que tomamos de apuntes, seguir controlando mucho el juego, la magnitud de lo que viene es muy grande y hay que controlar las emociones”, añadió.



Otro colombiano, Camilo Aguado, llegó a estar como líder durante buena parte del torneo. Alcanzó a estar cinco golpes abajo del par hasta el hoyo 14. En el 15 hizo un bogey en el par 3, al pasarse un poco de Green. Y en el 16 cometió un error de concentración que le arruinó la ronda, al pegarle a la bola equivocada, por lo cual se anotó allí un triple bogey. Otros dos bogeys, en el 17 y el 18, lo sacaron de los 15 primeros lugares del torneo.



Falta la mitad del torneo y aún los cupos para los Majors, uno directo y cuatro indirectos, están ahí, disponibles para los 52 sobrevivientes al corte. Pero los dos favoritos, si bien hoy no están en la punta, se tienen confianza y son locales. Hay dos días más en los que puede cambiar la historia.









