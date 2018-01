Iván Camilo Ramirez, la experiencia colombiana para pelear título

Hace dos años, Iván Camilo Ramírez estuvo cerca de ganar el Latin América Amateur Championship. En esa edición de 2016, que se jugó en Casa de Campo (República Dominicana) llegó a los últimos nueve hoyos del torneo como líder, con un golpe de ventaja. No pudo rematar bien y por eso el sueño de ir al Masters sigue aplazado para él.

Ramírez es el único colombiano que ha estado en la lista de participantes de las cuatro ediciones de este torneo, que entrega un cupo para el Masters de Augusta. Los otros dos que venían con presencia perfecta se hicieron profesionales, Nicolás Echavarría y Santiago Gómez, ya saltaron al golf profesional. El santandereano, número 89 en la clasificación mundial de jugadores aficionados, quiere vivir esta edición en Santiago de Chile con mucha calma.

Realmente, no tengo una expectativa. Solo quiero jugar y divertirme. De eso se trata todo esto. Para eso juego, para divertirme

“Realmente, no tengo una expectativa. Solo quiero jugar y divertirme. De eso se trata todo esto. Para eso juego, para divertirme”, dijo Ramírez, quien estará, en las dos primeras rondas del torneo, al lado de dos de los favoritos, el chileno Joaquín Niemann, segundo en este torneo el año pasado y número uno del mundo en el escalafón amateur, y el venezolano Jorge García.



Ramírez aún no va a pasar al profesionalismo, aunque su meta, cómo no, es llegar al PGA Tour. “Terminaré la universidad en diciembre de 2019, luego jugaré el Latin América en 2020 y después de eso, dependerá de si gano o no, me volveré pro”, dijo el santandereano en rueda de prensa.

Creo que desde el fairway, si pegas tu híbrido, madera 3 y driver bien, y aciertas los fairways, vas a jugar bien esta semana

El colombiano con más experiencia en el torneo quedó muy contento con el campo que se encontró en el Prince of Wales Country Club, sede del torneo. “Me gustó mucho. Es muy, muy angosto. Tienes que acertar fairways. Creo que desde el fairway, si pegas tu híbrido, madera 3 y driver bien, y aciertas los fairways, vas a jugar bien esta semana”, expresó.



Ramírez quiere seguir los pasos de otra santandereana que ha tenido una buena carrera en el golf profesional, María José Uribe, jugadora del LPGA. “La semana pasada jugamos un par de veces. Practico con ella, hablo con ella y es muy interesante porque Mariajo conoce muchas cosas”, señaló. “Me impresiona mucho su forma de ser, la forma como trata a la gente”, añadió.



En 2015, en Pilar (Argentina) terminó en el puesto 39. Peleó por el título hace dos años y en 2017, en Panamá, no pasó el corte. Ahora, Iván Camilo Ramírez va por más.









José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Santiago de Chile

*Invitado por el LAAC