Isabella Arcila nada en oro: ¡lleva 10 en el ciclo olímpico!

De carambola, así llegó Isabella Arcila a las piletas de Cali. Luego de entrenar en la pista de atletismo, su mamá la recogía y pasaba a la piscina a esperar a su hermana, Valentina, seleccionada del Valle, pero el tiempo se le hacía eterno y pidió que la inscribieran en clases de natación. Ahí comenzó la historia en el agua de quien hoy es la mejor nadadora del país.

Arcila, graduada hace cuatro años en negocios internacionales de la Universidad de Dallas (Estados Unidos), lleva 10 metales dorados en este ciclo olímpico, es la deportista nacional más laureada luego de sus cuatro oros en Juegos Bolivarianos y tres en los Suramericanos, además de los tres que lleva en Barranquilla, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Con orgullo dice que este ha sido su mejor ciclo, que está en la cúspide de su carrera, pues nunca había obtenido el primer lugar en ningún certamen de esta clase, y asegura que eso se debe tanto al trabajo individual como al apoyo que ha tenido su deporte.



“Es algo en conjunto; no solo deportistas, entrenadores, sino las entidades que como Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano. Le apostaron más a la natación. Nosotros somos conscientes de que le debíamos muchos resultados al país, y la decisión de los nadadores fue cambiar la idea de este deporte, demostrar que se puede ganar”, le dijo Arcilla a EL TIEMPO.



Y agregó: “Ha sido un cambio lento, pero va bien; eso lo dicen los resultados de este ciclo olímpico que ha presentado la natación hasta ahora. Hemos superado la expectativa en Bolivarianos, en Suramericanos y ahora lo queremos hacer en Centroamericanos y del Caribe”.

Dedicación

Isabella, nacida el 11 de marzo de 1994 en Cali, tiene 24 años; y, aunque es profesional y su vida está bastante realizada, quiere dedicarle unos años al deporte porque cree que tiene una responsabilidad con el país.



“Hay que responder a que los dirigentes se dieron cuenta de que la natación es un deporte multimedallista, y por eso el gran apoyo y los resultados. Ya llevamos 10 oros ganados en Boliviarianos y siete en Suramericanos, y como fui la que más ganéó, tengo que aprovechar mi cuarto de hora”, declaró.



Desde las épocas de Olga Lucía de Angulo (q. e. p d.), el país no había vuelto a tener una nadadora con ese potencial. Y Arcila sabe que puede igualarla y superarla.

“Hay que demostrar que se puede, a los jóvenes hay que decirles que la natación puede ser potencia. Quiero hacer historia; hemos tenido solo a Olga Lucía como la representante, y quiero ser como ella”, opinó Isabella.



En Barranquilla ha ganado las pruebas de 50 y 100 m espalda; por el momento no piensa sino en su deporte, y vive de él; en la actualidad, y aunque podría dedicarse a los negocios internacionales, quiere demostrarse que no fue un error haber esperado tanto tiempo a su hermana mientras entrenaba.



“No ejerzo mi profesión, estoy 100 por ciento dedicada al deporte; le dedico mi alma, mi corazón, por eso necesitamos el apoyo. Como cualquier futbolista cuya vida esté dedicada al fútbol, pues mi vida está en la natación. Esto es de pocos años y cuando termine, pues trabajaré en lo que me gradué”, declaró Arcila.



Viene lo más duro, sabe que los Juegos Panamericanos, el año próximo en Lima (Perú), son de otro nivel, pero mira más allá, hacia los Juegos Olímpicos de Tokio.

“La segunda parte del ciclo es mucho más complicada porque el nivel sube en Panamericanos y Olímpicos, pero es una buena oportunidad para medirse con los grandes y saber en qué estamos”, dijo la deportista nacional.



En Barranquilla hace su labor, ganar, y quiere ser la atleta nacional con más metales de oro en el medallero, aprovechar la oportunidad que le dan.



Hacer valer ese metro con 80 centímetros de estatura, los largos brazos y piernas, para desarrollar la fuerza, moverlos con el fin de ser más rápida en la piscina.

Su meta grande está en Lima y en Tokio, para seguir una carrera que comenzó en el baloncesto, pasó por el fútbol, el voleibol, llegó al atletismo y de casualidad llegó a las piletas de Cali, allí donde nació la ilusión de ser la deportista colombiana más laureada de un ciclo olímpico.



