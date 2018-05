¡El estadio Édgar Rentería ya es una realidad!

Édgar Rentería está que se 'muere' por ingresar al estadio que lleva su nombre, el escenario deportivo más moderno del país, que se inaugurará este jueves con el partido Colombia-Venezuela en el inicio del cuadrangular de béisbol Copa Barranquilla Capital de Vida, en que también participan República Dominicana y Puerto Rico.

Alguna vez fue con el alcalde Alejandro Char y el embajador de Estados Unidos; luego, este año, entró a una entrevista y salió de inmediato; y, por último, con el mismo alcalde hizo un recorrido el 4 de abril, día que instalaron su estatua afuera del estadio, la misma que se develará el jueves.



"La última vez faltaban mucho detalles, quiero ir ahora. En cualquier momento me 'vuelo' para allá. ¿Será que me dejarán entrar sin permiso?", dice a este periodista y suelta una carcajada, antes de comenzar la pactada entrevista.



¿Qué siente al ver el estadio Édgar Rentería?



No joda, no tengo la palabra exacta para definir lo que siento... Voy a tratar: es una alegría inmensa, no solo por mi nombre. El país, Barranquilla y el béisbol necesitaban un estadio de este estilo. Es muy importante: la juventud que viene querrá jugar en el estadio, practicar béisbol para luego jugar en ese estadio.



¿Y en lo personal?



En lo personal, también es una alegría inmensa. Es muy grande la emoción, esta emoción está en el mismo nivel que cuando gané las dos Series Mundiales.



¿Alguna vez pensó que el estadio sería una realidad?



Con Álex (Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla), de por medio, sí creía. Eso sí: nunca pensé que iba a construirse de esta manera. También ayudó que Barranquilla sea la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde el 19 de julio.



¿Qué piensa del estadio después de Juegos?



El estadio servirá para Juegos, para hay otros planes como Serie del Caribe y cualquiera de buen béisbol. Será de gran utilidad. Por eso fue construido.



¿Nostalgia por no poder usted jugar?



Negarlo sería mentir: ¡tengo nostalgia y más me va a dar el jueves en la inauguración! Siempre quise jugar en un estadio de esta categoría en mi país y cómo no quisiera en uno que lleva mi nombre. Pero no hay que ser egoísta: los 'pelaos' se van a dar un champú.



El estadio será un estímulo para la juventud beisbolera. ¿Qué tanto cree usted que lo será?



Mucho, quizás más de lo que yo mismo pienso. A esos 'pelaos' que llegarán a jugar le va a pasar lo mejor. Yo me sentiré doblemente orgulloso: primero porque lo hacen en un estadio de lujo y, segundo, porque el estadio lleva mi nombre. Bacano será ver jugar a los jóvenes durante todos estos años en el estadio Édgar Rentería.



ESTEWIL QUESADA FERNÁNDEZ

Editor de ADN

Barranquilla